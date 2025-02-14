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У Миколаєві пролунали потужні вибухи — що відомо

14 лютого 2025 14:13
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи у Миколаєві 14 лютого — що відомо
Вибух у місті. Фото: Слово і діло
Ольга Антоновська - редактор

У Миколаєві вдень 14 лютого пролунали потужні вибухи. В області та місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв" в Telegram.

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Вибухи в Миколаєві 14 лютого

У п'ятницю близько 14:03 у Миколаєві було чутно звук вибуху. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що обставини вибуху з'ясовують.

Вибухи в Миколаєві 14 лютого
Повідомлення про вибух у Миколаєві. Фото: скриншот​​​​

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 14 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни вранці 14 лютого атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу зруйновані житлові будинки.

Окупанти в ніч проти 14 лютого дроном влучили по укриттю на Чорнобильській атомній електростанції. На місці через це виникла масштабна пожежа.

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