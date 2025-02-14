Вибухи у Миколаєві 14 лютого — що відомо

У Миколаєві пролунали потужні вибухи — що відомо
У Миколаєві вдень 14 лютого пролунали потужні вибухи. В області та місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв" в Telegram.
Вибухи в Миколаєві 14 лютого
У п'ятницю близько 14:03 у Миколаєві було чутно звук вибуху. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що обставини вибуху з'ясовують.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни вранці 14 лютого атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу зруйновані житлові будинки.
Окупанти в ніч проти 14 лютого дроном влучили по укриттю на Чорнобильській атомній електростанції. На місці через це виникла масштабна пожежа.
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