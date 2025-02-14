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В Николаеве прогремели мощные взрывы — что известно

14 февраля 2025 14:13
Ольга Антоновская - редактор
Взрывы в Николаеве 14 февраля— что известно
Взрыв в городе. Фото: Слово и дело
Ольга Антоновская - редактор

В Николаеве днем 14 февраля прогремели мощные взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв" в Telegram.

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Взрывы в Николаеве 14 февраля

В пятницу около 14:03 в Николаеве был слышен звук взрыва. Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что обстоятельства взрыва выясняют.

Вибухи в Миколаєві 14 лютого
Сообщение о взрыве в Николаеве. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 14 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне утром 14 февраля атаковали Запорожскую область. В результате обстрела разрушены жилые дома.

Оккупанты в ночь на 14 февраля дроном попали по укрытию на Чернобыльской атомной электростанции. На месте из-за этого возник масштабный пожар.

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