Взрывы в Николаеве 14 февраля— что известно

Взрыв в городе. Фото: Слово и дело

В Николаеве днем 14 февраля прогремели мощные взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв" в Telegram.

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Взрывы в Николаеве 14 февраля

В пятницу около 14:03 в Николаеве был слышен звук взрыва. Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что обстоятельства взрыва выясняют.

Сообщение о взрыве в Николаеве. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне утром 14 февраля атаковали Запорожскую область. В результате обстрела разрушены жилые дома.

Оккупанты в ночь на 14 февраля дроном попали по укрытию на Чернобыльской атомной электростанции. На месте из-за этого возник масштабный пожар.