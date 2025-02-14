Взрывы в Николаеве 14 февраля— что известно

В Николаеве прогремели мощные взрывы — что известно
В Николаеве днем 14 февраля прогремели мощные взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв" в Telegram.
Взрывы в Николаеве 14 февраля
В пятницу около 14:03 в Николаеве был слышен звук взрыва. Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что обстоятельства взрыва выясняют.
Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, россияне утром 14 февраля атаковали Запорожскую область. В результате обстрела разрушены жилые дома.
Оккупанты в ночь на 14 февраля дроном попали по укрытию на Чернобыльской атомной электростанции. На месте из-за этого возник масштабный пожар.
Читайте Новини.LIVE!