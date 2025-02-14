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Масована атака дронами — скільки БпЛА збили над Україною

14 лютого 2025 09:01
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Україну 14 лютого — скільки російських дронів збили
Український військовий збиває ворожі цілі. Фото: Facebook/Міноборони України
Ольга Антоновська - редактор

В ніч проти 14 лютого росіяни атакували українські міста 133 безпілотниками. Оборонці змогли збити 73 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram у п'ятницю, 14 лютого.

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Як зазначили в ПС, росіяни випустили вночі "шахеди" та безпілотники-імітатори різних типів з п'ятьох напрямків. У повітряний простір України зайшли 133 ворожі цілі.

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Звіт Повітряних сил України. Фото: Telegram/ПС ЗСУ

Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 безпілотників. ППО працювала у таких областях:

  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Кіровоградській,
  • Житомирській,
  • Хмельницькій,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській,
  • Одеській.
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Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

"58 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — повідомили в Повітряних силах.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали кілька регіонів. Йдеться про Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Харківщину.

Нагадаємо, вночі 14 лютого у Києві було гучно. В столиці лунали вибухи — протиповітряна оборона працювала по ворожих БпЛА.

Також вибухи пролунали й у Черкасах в ніч проти 14 лютого. В області оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників.

ППО війна в Україні атака безпілотник Повітряні Сили ЗСУ
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