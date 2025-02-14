Атака на Україну 14 лютого — скільки російських дронів збили

Масована атака дронами — скільки БпЛА збили над Україною
В ніч проти 14 лютого росіяни атакували українські міста 133 безпілотниками. Оборонці змогли збити 73 ворожих БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram у п'ятницю, 14 лютого.
Масована атака дронами по Україні
Як зазначили в ПС, росіяни випустили вночі "шахеди" та безпілотники-імітатори різних типів з п'ятьох напрямків. У повітряний простір України зайшли 133 ворожі цілі.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 безпілотників. ППО працювала у таких областях:
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Кіровоградській,
- Житомирській,
- Хмельницькій,
- Запорізькій,
- Миколаївській,
- Одеській.
"58 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — повідомили в Повітряних силах.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали кілька регіонів. Йдеться про Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Харківщину.
Нагадаємо, вночі 14 лютого у Києві було гучно. В столиці лунали вибухи — протиповітряна оборона працювала по ворожих БпЛА.
Також вибухи пролунали й у Черкасах в ніч проти 14 лютого. В області оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників.
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