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Массированная атака дронами — сколько БпЛА сбили над Украиной

14 февраля 2025 09:01
Ольга Антоновская - редактор
Атака на Украину 14 февраля — сколько российских дронов сбили
Украинский военный сбивает вражеские цели. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Ольга Антоновская - редактор

В ночь на 14 февраля россияне атаковали украинские города 133 беспилотниками. Защитники смогли сбить 73 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram в пятницу, 14 февраля.

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Как отметили в ВС, россияне выпустили ночью "шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов с пяти направлений. В воздушное пространство Украины зашли 133 вражеские цели.

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Отчет Воздушных сил Украины. Фото: Telegram/ВС ВСУ

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 73 беспилотников. ПВО работала в таких областях:

  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Кировоградской,
  • Житомирской,
  • Хмельницкой,
  • Запорожской,
  • Николаевской,
  • Одесской.
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Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

"58 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — сообщили в Воздушных силах.

Известно, что в результате вражеской атаки пострадали несколько регионов. Речь идет о Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, ночью 14 февраля в Киеве было громко. В столице раздавались взрывы — противовоздушная оборона работала по вражеским БпЛА.

Также взрывы прогремели и в Черкассах в ночь на 14 февраля. В области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников.

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