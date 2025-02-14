Атака на Украину 14 февраля — сколько российских дронов сбили

Украинский военный сбивает вражеские цели. Фото: Facebook/Минобороны Украины

В ночь на 14 февраля россияне атаковали украинские города 133 беспилотниками. Защитники смогли сбить 73 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram в пятницу, 14 февраля.

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Как отметили в ВС, россияне выпустили ночью "шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов с пяти направлений. В воздушное пространство Украины зашли 133 вражеские цели.

Отчет Воздушных сил Украины. Фото: Telegram/ВС ВСУ

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 73 беспилотников. ПВО работала в таких областях:

Харьковской,

Полтавской,

Сумской,

Черкасской,

Черниговской,

Кировоградской,

Житомирской,

Хмельницкой,

Запорожской,

Николаевской,

Одесской.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

"58 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — сообщили в Воздушных силах.

Известно, что в результате вражеской атаки пострадали несколько регионов. Речь идет о Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, ночью 14 февраля в Киеве было громко. В столице раздавались взрывы — противовоздушная оборона работала по вражеским БпЛА.

Также взрывы прогремели и в Черкассах в ночь на 14 февраля. В области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников.