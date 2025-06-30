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Головна Армія Збиття бомби-ракети "Грім-1" над Дніпром — авіаексперт про деталі

Збиття бомби-ракети "Грім-1" над Дніпром — авіаексперт про деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 10:57
Перехоплення ЗСУ бомби-ракети Грім-1 — деталі
Розміщення бомби-ракети на літаку. Фото: російські ЗМІ

У суботу, 28 червня, в передмісті Дніпра сили ППО збили новітню російську авіаційну бомбу-ракету "Грім-1". Авіаексперт Богдан Долінце повідомив деталі перехоплення та характеристики російської бомби-ракети.

Про це Богдан Долінце розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 30 червня.

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За словами авіаексперта, перехоплення бомби-ракети "Грім-1", котру Росія запустила по Дніпру, таке ж складне, як перехоплення крилатої ракети.

Богдан Долінце розповів, що "Грім-1" може нести від 300 до 500 кг вибухівки, а також використовує супутникову навігацію, що дозволяє їй летіти по заданих координатах та маневрувати в повітрі.

"Росія експериментально вже використовувала дані види озброєнь щонайменше один раз у 2023 році й два рази у 2024 році. Переважно йшлося про використання цих видів озброєнь для ударів по житлових забудовах", — пояснив експерт.

Також він зазначив, що "Грім-1" — це певний такий гібрид бомби і ракети.

"Мовиться про певний такий гібрид бомби й ракети. Тобто фактично, це як керована авіаційна бомба за своєю базовою сутністю, але додатково до неї інтегрований реактивний двигун, який дозволяє збільшити дальність польоту та забезпечити певну базову керованість. По своїй траєкторії польоту, по характеристиках польоту, ця бомба стає ближче до крилатих ракет.

Ця бомба-ракета використовує сучасні системи навігацій. Це означає, що вона може здійснювати достатньо складні маневри. Тобто перехоплення такої бомби-ракети воно співмірне з перехопленням крилатої ракети", — розповів авіаексперт.

Раніше ми інформували, що у суботу, 28 червня, в передмісті Дніпра силами ППО було збито новітню російську авіаційну бомбу-ракету "Грім-1".

Також ми писали про характеристики бомби-ракети "Грім-1", яку нещодавно сили ППО збили над Дніпром.

ЗСУ росіяни ракети війна в Україні бомба
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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