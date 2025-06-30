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Главная Армия Сбитие бомбы-ракеты "Гром-1" над Днепром — авиаэксперт о деталях

Сбитие бомбы-ракеты "Гром-1" над Днепром — авиаэксперт о деталях

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 10:57
Перехват ВСУ бомбы-ракеты Гром-1 - детали
Размещение бомбы-ракеты на самолете. Фото: российские СМИ

В субботу, 28 июня, в пригороде Днепра силы ПВО сбили новейшую российскую авиационную бомбу-ракету "Гром-1". Авиаэксперт Богдан Долинце сообщил детали перехвата и характеристики российской бомбы-ракеты.

Об этом Богдан Долинце рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 июня.

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По словам авиаэксперта, перехват бомбы-ракеты "Гром-1", которую Россия запустила по Днепру, такой же сложный, как перехват крылатой ракеты.

Богдан Долинце рассказал, что "Гром-1" может нести от 300 до 500 кг взрывчатки, а также использует спутниковую навигацию, что позволяет ей лететь по заданным координатам и маневрировать в воздухе.

"Россия экспериментально уже использовала данные виды вооружений как минимум один раз в 2023 году и два раза в 2024 году. Преимущественно речь шла об использовании этих видов вооружений для ударов по жилым застройкам", — объяснил эксперт.

Также он отметил, что "Гром-1" — это определенный такой гибрид бомбы и ракеты.

"Говорится об определенном таком гибриде бомбы и ракеты. То есть фактически, это как управляемая авиационная бомба по своей базовой сущности, но дополнительно к ней интегрирован реактивный двигатель, который позволяет увеличить дальность полета и обеспечить определенную базовую управляемость. По своей траектории полета, по характеристикам полета, эта бомба становится ближе к крылатым ракетам.

Эта бомба-ракета использует современные системы навигации. Это означает, что она может совершать достаточно сложные маневры. То есть перехват такой бомбы-ракеты он соизмерим с перехватом крылатой ракеты", — рассказал авиаэксперт.

Ранее мы информировали, что в субботу, 28 июня, в пригороде Днепра силами ПВО была сбита новейшая российская авиационная бомба-ракета "Гром-1".

Также мы писали о характеристиках бомбы-ракеты "Гром-1", которую недавно силы ПВО сбили над Днепром.

ВСУ россияне ракеты война в Украине бомба
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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