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Головна Армія Над Дніпром збили новітню російську бомбу-ракету

Над Дніпром збили новітню російську бомбу-ракету

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 13:03
Над Дніпром збили новітню бомбу-ракету РФ "Гром-1", — ОВА
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Фото: x.com/DeptofDefense
Ключові моменти Робота ППО у Дніпрі

У суботу, 28 червня, в передмісті Дніпра силами ППО було збито новітню російську авіаційну бомбу-ракету "Гром-1". Росіяни запускали ціль з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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Робота ППО у Дніпрі

За словами Лисака, вибух, який чули жителі в передмісті Дніпра — робота української ППО.

"Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети "Гром-1", — йдеться у повідомленні.

Лисак Гром 1 вибух Дніпро
Повідомлення Лисака в Telegram

Водночас у Повітряних силах ЗСУ в Telegram уточнили, що близько 11:30 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області було зафіксовано пуск ракети з літака тактичної авіації РФ. Ворожа ціль пролетіла понад 100 км та була успішно збита ППО за межами міста Дніпро.

"Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Дніпрі
Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Раніше ми писали, що у Дніпрі 28 червня пролунали вибухи після повідомлення про запуск КАБу у напрямку області.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Дніпро, яку було здійснено 24 червня, зросла до 21 особи.

вибух Дніпро обстріли ППО війна в Україні ракетний удар
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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