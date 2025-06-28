Над Днепром сбили новейшую бомбу-ракету РФ "Гром-1", — ОВА

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Фото: x.com/DeptofDefense

В субботу, 28 июня, в пригороде Днепра силами ПВО была сбита новейшая российская авиационная бомба-ракета "Гром-1". Россияне запускали цель из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По словам Лысака, взрыв, который слышали жители в пригороде Днепра — работа украинской ПВО.

"Спасибо защитникам неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты "Гром-1", — говорится в сообщении.

Сообщение Лысака в Telegram

В то же время в Воздушных силах ВСУ в Telegram уточнили, что около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области был зафиксирован пуск ракеты с самолета тактической авиации РФ. Вражеская цель пролетела более 100 км и была успешно сбита ПВО за пределами города Днепр.

"Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее мы писали, что в Днепре 28 июня прогремели взрывы после сообщения о запуске КАБа в направлении области.

Напомним, количество погибших в результате ракетной атаки на Днепр, которая была осуществлена 24 июня, возросло до 21 человека.