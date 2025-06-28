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Главная Армия Над Днепром сбили новейшую российскую бомбу-ракету

Над Днепром сбили новейшую российскую бомбу-ракету

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 13:03
Над Днепром сбили новейшую бомбу-ракету РФ "Гром-1", — ОВА
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Фото: x.com/DeptofDefense
Ключові моменти Работа ПВО в Днепре

В субботу, 28 июня, в пригороде Днепра силами ПВО была сбита новейшая российская авиационная бомба-ракета "Гром-1". Россияне запускали цель из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Работа ПВО в Днепре

По словам Лысака, взрыв, который слышали жители в пригороде Днепра — работа украинской ПВО.

"Спасибо защитникам неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты "Гром-1", — говорится в сообщении.

Лисак Гром 1 вибух Дніпро
Сообщение Лысака в Telegram

В то же время в Воздушных силах ВСУ в Telegram уточнили, что около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области был зафиксирован пуск ракеты с самолета тактической авиации РФ. Вражеская цель пролетела более 100 км и была успешно сбита ПВО за пределами города Днепр.

"Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", — говорится в сообщении.

Вибухи у Дніпрі
Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее мы писали, что в Днепре 28 июня прогремели взрывы после сообщения о запуске КАБа в направлении области.

Напомним, количество погибших в результате ракетной атаки на Днепр, которая была осуществлена 24 июня, возросло до 21 человека.

взрыв Днепр обстрелы ПВО война в Украине ракетный удар
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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