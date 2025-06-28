Вибухи у Дніпрі 28 червня через ймовірний приліт КАБу

У Дніпрі пролунали вибухи — ймовірно приліт КАБу
У Дніпрі 28 червня пролунали вибухи після повідомлення про запуск КАБу у напрямку області. Місцеві мешканці стверджують, що було чутно роботу ППО.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
Вибухи у Дніпрі 28 червня
Моніторингові канали зафіксували роботу ППО після того, як пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, на південь Дніпра було запущено керовану авіаційну бомбу.
За декілька хвилин до вибухів Повітряні Сили України інформували про запуск КАБа у напрямку Дніпропетровської області.
Офіційної інформації щодо цього інциденту поки не було оприлюднено. Вона викликала резонанс, оскільки це вперше з початку війни ймовірно КАБ долетів майже до Дніпра.
У цей час у області була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, 27 червня Росія атакувала місто Самар Дніпропетровської області. П'ятеро людей загинули, понад 20 постраждали.
Також ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо російської атаки на Дніпро.
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