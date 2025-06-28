Вибухи у Дніпрі 28 червня через ймовірний приліт КАБу

Вибухи у Дніпрі. Фото: кадр з відео

У Дніпрі 28 червня пролунали вибухи після повідомлення про запуск КАБу у напрямку області. Місцеві мешканці стверджують, що було чутно роботу ППО.



Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Вибухи у Дніпрі 28 червня

Моніторингові канали зафіксували роботу ППО після того, як пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, на південь Дніпра було запущено керовану авіаційну бомбу.

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За декілька хвилин до вибухів Повітряні Сили України інформували про запуск КАБа у напрямку Дніпропетровської області.

Фото: скриншот повідомлення Повітряних Сил України

Офіційної інформації щодо цього інциденту поки не було оприлюднено. Вона викликала резонанс, оскільки це вперше з початку війни ймовірно КАБ долетів майже до Дніпра.

У цей час у області була оголошена повітряна тривога.

Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 27 червня Росія атакувала місто Самар Дніпропетровської області. П'ятеро людей загинули, понад 20 постраждали.

Також ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо російської атаки на Дніпро.