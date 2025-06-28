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Главная Армия В Днепре прогремели взрывы — вероятно прилет КАБа

В Днепре прогремели взрывы — вероятно прилет КАБа

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 11:44
Взрывы в Днепре 28 июня из-за вероятного прилета КАБа
Взрывы в Днепре. Фото: кадр с видео
Ключові моменти Взрывы в Днепре 28 июня

В Днепре 28 июня прогремели взрывы после сообщения о запуске КАБа в направлении области. Местные жители утверждают, что было слышно работу ПВО.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Взрывы в Днепре 28 июня

Мониторинговые каналы зафиксировали работу ПВО после того, как раздались мощные взрывы. По предварительной информации, на юг Днепра была запущена управляемая авиационная бомба.

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За несколько минут до взрывов Воздушные Силы Украины информировали о запуске КАБа в направлении Днепропетровской области.

У Дніпрі пролунали вибухи — ймовірно приліт КАБу - фото 1
Фото: скриншот сообщения Воздушных Сил Украины

Официальная информация об этом инциденте пока не была обнародована. Она вызвала резонанс, поскольку это впервые с начала войны вероятно КАБ долетел почти до Днепра.

В это время в области была объявлена воздушная тревога.

В Днепре прогремели взрывы — вероятно прилет КАБа - фото 2
Фото: alerts.in.ua

Напомним, 27 июня Россия атаковала город Самар Днепропетровской области. Пять человек погибли, более 20 пострадали.

Также мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался относительно российской атаки на Днепр.

взрыв Днепр воздушная тревога война в Украине авиабомба
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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