Взрывы в Днепре 28 июня из-за вероятного прилета КАБа

Взрывы в Днепре. Фото: кадр с видео

В Днепре 28 июня прогремели взрывы после сообщения о запуске КАБа в направлении области. Местные жители утверждают, что было слышно работу ПВО.



Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Взрывы в Днепре 28 июня

Мониторинговые каналы зафиксировали работу ПВО после того, как раздались мощные взрывы. По предварительной информации, на юг Днепра была запущена управляемая авиационная бомба.

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За несколько минут до взрывов Воздушные Силы Украины информировали о запуске КАБа в направлении Днепропетровской области.

Фото: скриншот сообщения Воздушных Сил Украины

Официальная информация об этом инциденте пока не была обнародована. Она вызвала резонанс, поскольку это впервые с начала войны вероятно КАБ долетел почти до Днепра.

В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Фото: alerts.in.ua

Напомним, 27 июня Россия атаковала город Самар Днепропетровской области. Пять человек погибли, более 20 пострадали.

Также мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался относительно российской атаки на Днепр.