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Головна Армія Як працює Гром-1 — що відомо про авіабомбу, збиту над Дніпром

Як працює Гром-1 — що відомо про авіабомбу, збиту над Дніпром

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 15:51
Російська авіаційна керована ракета-бомба Гром-1 - що про неї відомо
Розміщення бомби-ракети на літаку. Фото: російські ЗМІ
Ключові моменти Бомба-ракета "Гром-1" на озброєнні Росії Чому ця зброя небезпечна? Авіабомба, яку складно перехопити Чому це важливо

Сили протиповітряної оборони України у суботу, 28 червня, збили над передмістям Дніпра одну з найновіших російських керованих авіаційних бомб — "Гром-1". Це перший офіційно підтверджений випадок знищення такого боєприпасу поблизу найбільшого міста Дніпропетровської області.

Що відомо про цю зброю — далі у матеріалі Новини.LIVE.

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Бомба-ракета "Гром-1" на озброєнні Росії

"Гром-1" — це російська авіаційна керована ракета-бомба, яка поєднує у собі характеристики крилатої ракети та плануючої бомби. Її розроблено у державному конструкторському бюро "Радуга", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння Росії".

Цей тип озброєння створено для знищення важливих об’єктів інфраструктури та позицій противника на значній відстані — до 120 км — без входження літака-носія у зону дії ППО.

Основні характеристики ракети "Гром-1":

  • Тип: керована авіаційна ракета-бомба
  • Довжина: близько 4,2 метра
  • Маса:  близько 594 кг
  • Бойова частина: 315 кг осколково-фугасного заряду
  • Система наведення: інерціальна + супутникова
  • Дальність ураження: до 120 км
  • Носії: літаки Су-30, Су-34, Су-35

Чому ця зброя небезпечна?

Боєприпас такого типу запускається з великої висоти. Після скидання ракета розкриває крила, вмикає маршовий двигун і летить до цілі, маневруючи та використовуючи навігаційні системи. Висока точність і швидкість роблять її складною для перехоплення.

За оцінками військових експертів, "Гром-1" призначений для завдання прицільних ударів по цивільних та військових об’єктах. Удар такою ракетою може призвести до серйозних руйнувань у щільно забудованих районах.

Як працює Гром-1 — що відомо про авіабомбу , збиту над Дніпром - фото 1
Керована авіаційна бомба з ознаками крилатої ракети. Фото: російські ЗМІ

Авіабомба, яку складно перехопити

"Гром-1" поєднує швидкість ракети і точність високоточної авіабомби. Завдяки двигуну вона може долати значну відстань і знижуватись у фінальній фазі польоту, уникаючи радарного виявлення. Такий тип озброєння особливо небезпечний у тилу, коли його застосовують по енергетичній інфраструктурі або місцях розміщення цивільного населення.

До цього моменту "Громи" фіксували переважно на сході та півдні України — над Донеччиною, Харківщиною та Херсонщиною. Тепер їхнє застосування зафіксоване і над Дніпром.

Чому це важливо

Використання Росією керованих авіабомб нового покоління — це сигнал про зміну тактики. Тепер ударів можуть завдавати не лише далекобійними ракетами, а й високоточними бомбами з літаків, які не входять у зону дії української ППО. Знищення "Грому-1" у повітрі — доказ того, що сили протиповітряної оборони адаптуються до нових викликів і здатні перехоплювати навіть складні цілі.

Нагадаємо, у Дніпрі 28 червня пролунали вибухи після повідомлення про запуск КАБу у напрямку області.

Пізніше стало відомо, що силами ППО було збито новітню російську авіаційну бомбу-ракету "Гром-1".

зброя Дніпро Дніпропетровська область ракета війна в Україні авіабомба
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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