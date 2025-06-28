Російська авіаційна керована ракета-бомба Гром-1 - що про неї відомо

Розміщення бомби-ракети на літаку. Фото: російські ЗМІ

Сили протиповітряної оборони України у суботу, 28 червня, збили над передмістям Дніпра одну з найновіших російських керованих авіаційних бомб — "Гром-1". Це перший офіційно підтверджений випадок знищення такого боєприпасу поблизу найбільшого міста Дніпропетровської області.

Що відомо про цю зброю — далі у матеріалі Новини.LIVE.

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Бомба-ракета "Гром-1" на озброєнні Росії

"Гром-1" — це російська авіаційна керована ракета-бомба, яка поєднує у собі характеристики крилатої ракети та плануючої бомби. Її розроблено у державному конструкторському бюро "Радуга", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння Росії".

Цей тип озброєння створено для знищення важливих об’єктів інфраструктури та позицій противника на значній відстані — до 120 км — без входження літака-носія у зону дії ППО.

Основні характеристики ракети "Гром-1":

Тип : керована авіаційна ракета-бомба

: керована авіаційна ракета-бомба Довжина : близько 4,2 метра

: близько 4,2 метра Маса : близько 594 кг

: близько 594 кг Бойова частина : 315 кг осколково-фугасного заряду

: 315 кг осколково-фугасного заряду Система наведення : інерціальна + супутникова

: інерціальна + супутникова Дальність ураження : до 120 км

: до 120 км Носії: літаки Су-30, Су-34, Су-35

Чому ця зброя небезпечна?

Боєприпас такого типу запускається з великої висоти. Після скидання ракета розкриває крила, вмикає маршовий двигун і летить до цілі, маневруючи та використовуючи навігаційні системи. Висока точність і швидкість роблять її складною для перехоплення.

За оцінками військових експертів, "Гром-1" призначений для завдання прицільних ударів по цивільних та військових об’єктах. Удар такою ракетою може призвести до серйозних руйнувань у щільно забудованих районах.

Керована авіаційна бомба з ознаками крилатої ракети. Фото: російські ЗМІ

Авіабомба, яку складно перехопити

"Гром-1" поєднує швидкість ракети і точність високоточної авіабомби. Завдяки двигуну вона може долати значну відстань і знижуватись у фінальній фазі польоту, уникаючи радарного виявлення. Такий тип озброєння особливо небезпечний у тилу, коли його застосовують по енергетичній інфраструктурі або місцях розміщення цивільного населення.

До цього моменту "Громи" фіксували переважно на сході та півдні України — над Донеччиною, Харківщиною та Херсонщиною. Тепер їхнє застосування зафіксоване і над Дніпром.

Чому це важливо

Використання Росією керованих авіабомб нового покоління — це сигнал про зміну тактики. Тепер ударів можуть завдавати не лише далекобійними ракетами, а й високоточними бомбами з літаків, які не входять у зону дії української ППО. Знищення "Грому-1" у повітрі — доказ того, що сили протиповітряної оборони адаптуються до нових викликів і здатні перехоплювати навіть складні цілі.

Нагадаємо, у Дніпрі 28 червня пролунали вибухи після повідомлення про запуск КАБу у напрямку області.

Пізніше стало відомо, що силами ППО було збито новітню російську авіаційну бомбу-ракету "Гром-1".