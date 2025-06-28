Российская авиационная управляемая ракета-бомба Гром-1 - что о ней известно

Размещение бомбы-ракеты на самолете. Фото: российские СМИ

Силы противовоздушной обороны Украины в субботу, 28 июня, сбили над пригородом Днепра одну из новейших российских управляемых авиационных бомб — "Гром-1". Это первый официально подтвержденный случай уничтожения такого боеприпаса вблизи крупнейшего города Днепропетровской области.

Что известно об этом оружии — далее в материале Новини.LIVE.

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Бомба-ракета "Гром-1" на вооружении России

"Гром-1" — это российская авиационная управляемая ракета-бомба, которая сочетает в себе характеристики крылатой ракеты и планирующей бомбы. Она разработана в государственном конструкторском бюро "Радуга", входящем в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" России.

Этот тип вооружения создан для уничтожения важных объектов инфраструктуры и позиций противника на значительном расстоянии — до 120 км — без вхождения самолета-носителя в зону действия ПВО.

Основные характеристики ракеты "Гром-1":

Тип : управляемая авиационная ракета-бомба

: управляемая авиационная ракета-бомба Длина : около 4,2 метра

: около 4,2 метра Масса : около 594 кг

: около 594 кг Боевая часть : 315 кг осколочно-фугасного заряда

: 315 кг осколочно-фугасного заряда Система наведения : инерциальная + спутниковая

: инерциальная + спутниковая Дальность поражения : до 120 км

: до 120 км Носители: самолеты Су-30, Су-34, Су-35

Почему это оружие опасно?

Боеприпас такого типа запускается с большой высоты. После сброса ракета раскрывает крылья, включает маршевый двигатель и летит к цели, маневрируя и используя навигационные системы. Высокая точность и скорость делают ее сложной для перехвата.

По оценкам военных экспертов, "Гром-1" предназначен для нанесения прицельных ударов по гражданским и военным объектам. Удар такой ракетой может привести к серьезным разрушениям в плотно застроенных районах.

Управляемая авиационная бомба с признаками крылатой ракеты. Фото: российские СМИ

Авиабомба, которую сложно перехватить

"Гром-1" сочетает скорость ракеты и точность высокоточной авиабомбы. Благодаря двигателю она может преодолевать значительное расстояние и снижаться в финальной фазе полета, избегая радарного обнаружения. Такой тип вооружения особенно опасен в тылу, когда его применяют по энергетической инфраструктуре или местам размещения гражданского населения.

До этого момента "Громы" фиксировали преимущественно на востоке и юге Украины — над Донецкой, Харьковской и Херсонской областями. Теперь их применение зафиксировано и над Днепром.

Почему это важно

Использование Россией управляемых авиабомб нового поколения — это сигнал об изменении тактики. Теперь удары могут наносить не только дальнобойными ракетами, но и высокоточными бомбами с самолетов, которые не входят в зону действия украинской ПВО. Уничтожение "Грома-1" в воздухе — доказательство того, что силы противовоздушной обороны адаптируются к новым вызовам и способны перехватывать даже сложные цели.

Напомним, в Днепре 28 июня прогремели взрывы после сообщения о запуске КАБа в направлении области.

Позже стало известно, что силами ПВО была сбита новейшая российская авиационная бомба-ракета "Гром-1".