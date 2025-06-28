Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Как работает Гром-1 — что известно о бомбе, сбитой над Днепром

Как работает Гром-1 — что известно о бомбе, сбитой над Днепром

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 15:51
Российская авиационная управляемая ракета-бомба Гром-1 - что о ней известно
Размещение бомбы-ракеты на самолете. Фото: российские СМИ
Ключові моменти Бомба-ракета "Гром-1" на вооружении России Почему это оружие опасно? Авиабомба, которую сложно перехватить Почему это важно

Силы противовоздушной обороны Украины в субботу, 28 июня, сбили над пригородом Днепра одну из новейших российских управляемых авиационных бомб — "Гром-1". Это первый официально подтвержденный случай уничтожения такого боеприпаса вблизи крупнейшего города Днепропетровской области.

Что известно об этом оружии — далее в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Бомба-ракета "Гром-1" на вооружении России

"Гром-1" — это российская авиационная управляемая ракета-бомба, которая сочетает в себе характеристики крылатой ракеты и планирующей бомбы. Она разработана в государственном конструкторском бюро "Радуга", входящем в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" России.

Этот тип вооружения создан для уничтожения важных объектов инфраструктуры и позиций противника на значительном расстоянии — до 120 км — без вхождения самолета-носителя в зону действия ПВО.

Основные характеристики ракеты "Гром-1":

  • Тип: управляемая авиационная ракета-бомба
  • Длина: около 4,2 метра
  • Масса: около 594 кг
  • Боевая часть: 315 кг осколочно-фугасного заряда
  • Система наведения: инерциальная + спутниковая
  • Дальность поражения: до 120 км
  • Носители: самолеты Су-30, Су-34, Су-35

Почему это оружие опасно?

Боеприпас такого типа запускается с большой высоты. После сброса ракета раскрывает крылья, включает маршевый двигатель и летит к цели, маневрируя и используя навигационные системы. Высокая точность и скорость делают ее сложной для перехвата.

По оценкам военных экспертов, "Гром-1" предназначен для нанесения прицельных ударов по гражданским и военным объектам. Удар такой ракетой может привести к серьезным разрушениям в плотно застроенных районах.

Як працює Гром-1 — що відомо про авіабомбу , збиту над Дніпром - фото 1
Управляемая авиационная бомба с признаками крылатой ракеты. Фото: российские СМИ

Авиабомба, которую сложно перехватить

"Гром-1" сочетает скорость ракеты и точность высокоточной авиабомбы. Благодаря двигателю она может преодолевать значительное расстояние и снижаться в финальной фазе полета, избегая радарного обнаружения. Такой тип вооружения особенно опасен в тылу, когда его применяют по энергетической инфраструктуре или местам размещения гражданского населения.

До этого момента "Громы" фиксировали преимущественно на востоке и юге Украины — над Донецкой, Харьковской и Херсонской областями. Теперь их применение зафиксировано и над Днепром.

Почему это важно

Использование Россией управляемых авиабомб нового поколения — это сигнал об изменении тактики. Теперь удары могут наносить не только дальнобойными ракетами, но и высокоточными бомбами с самолетов, которые не входят в зону действия украинской ПВО. Уничтожение "Грома-1" в воздухе — доказательство того, что силы противовоздушной обороны адаптируются к новым вызовам и способны перехватывать даже сложные цели.

Напомним, в Днепре 28 июня прогремели взрывы после сообщения о запуске КАБа в направлении области.

Позже стало известно, что силами ПВО была сбита новейшая российская авиационная бомба-ракета "Гром-1".

оружие Днепр Днепропетровская область ракета война в Украине авиабомба
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации