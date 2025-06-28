Российская авиационная управляемая ракета-бомба Гром-1 - что о ней известно

Как работает Гром-1 — что известно о бомбе, сбитой над Днепром
Силы противовоздушной обороны Украины в субботу, 28 июня, сбили над пригородом Днепра одну из новейших российских управляемых авиационных бомб — "Гром-1". Это первый официально подтвержденный случай уничтожения такого боеприпаса вблизи крупнейшего города Днепропетровской области.
Что известно об этом оружии — далее в материале Новини.LIVE.
Бомба-ракета "Гром-1" на вооружении России
"Гром-1" — это российская авиационная управляемая ракета-бомба, которая сочетает в себе характеристики крылатой ракеты и планирующей бомбы. Она разработана в государственном конструкторском бюро "Радуга", входящем в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" России.
Этот тип вооружения создан для уничтожения важных объектов инфраструктуры и позиций противника на значительном расстоянии — до 120 км — без вхождения самолета-носителя в зону действия ПВО.
Основные характеристики ракеты "Гром-1":
- Тип: управляемая авиационная ракета-бомба
- Длина: около 4,2 метра
- Масса: около 594 кг
- Боевая часть: 315 кг осколочно-фугасного заряда
- Система наведения: инерциальная + спутниковая
- Дальность поражения: до 120 км
- Носители: самолеты Су-30, Су-34, Су-35
Почему это оружие опасно?
Боеприпас такого типа запускается с большой высоты. После сброса ракета раскрывает крылья, включает маршевый двигатель и летит к цели, маневрируя и используя навигационные системы. Высокая точность и скорость делают ее сложной для перехвата.
По оценкам военных экспертов, "Гром-1" предназначен для нанесения прицельных ударов по гражданским и военным объектам. Удар такой ракетой может привести к серьезным разрушениям в плотно застроенных районах.
Авиабомба, которую сложно перехватить
"Гром-1" сочетает скорость ракеты и точность высокоточной авиабомбы. Благодаря двигателю она может преодолевать значительное расстояние и снижаться в финальной фазе полета, избегая радарного обнаружения. Такой тип вооружения особенно опасен в тылу, когда его применяют по энергетической инфраструктуре или местам размещения гражданского населения.
До этого момента "Громы" фиксировали преимущественно на востоке и юге Украины — над Донецкой, Харьковской и Херсонской областями. Теперь их применение зафиксировано и над Днепром.
Почему это важно
Использование Россией управляемых авиабомб нового поколения — это сигнал об изменении тактики. Теперь удары могут наносить не только дальнобойными ракетами, но и высокоточными бомбами с самолетов, которые не входят в зону действия украинской ПВО. Уничтожение "Грома-1" в воздухе — доказательство того, что силы противовоздушной обороны адаптируются к новым вызовам и способны перехватывать даже сложные цели.
Напомним, в Днепре 28 июня прогремели взрывы после сообщения о запуске КАБа в направлении области.
Позже стало известно, что силами ПВО была сбита новейшая российская авиационная бомба-ракета "Гром-1".
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