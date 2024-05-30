Зарплати в армії з 1 червня — скільки отримають українські бійці

Грошові купюри у руках. Фото: millerlawfirm.ua

В Україні у червні 2024 року розмір заробітної плати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.

Про розміри виплат йдеться у матеріалах Міністерства оборони.

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Згідно з урядовими оновленнями, у червні загальна сума заробітної плати військовим на фронті складатиметься з базової суми у 100 тис. гривень та додаткової винагороди у 70 тис. гривень за виконання спеціальних/бойових завдань за перебування на передовій протягом 30 днів.

За правилами, грошове забезпечення виплачується до 20 числа щомісяця (цього місяця за попередній). Оклад решти військовослужбовців становитиме 20,1 тис. гривень. Також передбачені різні доплати.

Винагорода у 100 тис. гривень

Додаткову винагороду за участь у бойових діях у сумі 100 тис. гривень отримають військові, які беруть участь у бойових діях. Їх призначають, зокрема, у разі:

ведення бойових/спеціальних дій на лінії бойового зіткнення із противником на глибину виконання бойових/спеціальних завдань військовою частиною/підрозділом першого ешелону оборони або наступу/контрнаступу/контратаки до батальйону включно;

у районах ведення військових/бойових дій щодо виявлення повітряних цілей противника;

у разі здійснення польотів у повітряному просторі України, на територіях яких ведуться військові/бойові дії;

на території противника;

у районах ведення військових/бойових дій медперсоналу медчастин та підрозділів (медпідрозділів посилення);

у районах ведення військових/бойових дій з розмінування (виявлення/знешкодження/знищення) вибухонебезпечних предметів у місцях виконання завдань.

Винагорода у 50 тис. гривень

Призначають також винагороду в 50 тис. гривень військовослужбовцям, які виконують бойові/спеціальні завдання:

у складі органу військового управління, штабу угруповання військ/сил чи штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно,

у складі командування, штабу військової частини/зведеного підрозділу) (зокрема, поза районами ведення бойових/військових дій), що здійснює оперативне/бойове) управління військовими частинами й підрозділами, які займаються веденням військових/бойових дій на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових/спеціальних завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони чи наступу/контрнаступу/контратаки.

Винагорода у 30 тис. грн

Також надалі виплачуватиметься додаткова винагорода за виконання спецзавдань поза бойовими діями у 30 тис. гривень. Нададуть бійцям, які виконують завдання:

з інтенсивної підготовки для ведення військових/бойових дій у складі військових частин/підрозділів, що включені до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ/сил у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами, згідно із завданнями, що покладаються на Адміністрацію Державної спецслужби транспорту, у складі розгорнутих пунктів її управління;

у складі робочої групи/одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем ЗСУ, начальником Генштабу, у межах областей, на територіях яких ведуться військові/бойові дії;

з розмінування (виявлення/знешкодження/знищення) вибухонебезпечних предметів не в районах ведення бойових дій;

у складі угруповань військ/сил держави відповідно до переліку завдань, затвердженим Міноборони;

щодо всебічного забезпечення чинних угруповань військ сил оборони держави безпосередньо у районах ведення військових/бойових дій;

з протиповітряного прикриття і наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (зокрема, об'єктів транспортної інфраструктури - військовими частинами та підрозділами Державної спецслужби транспорту).

Інші виплати військовим

Окрім того, додаткову винагороду виплатять:

інструкторам навчальних центрів у сумі 15 тис. — 30 тис. гривень.

курсантам за особливості навчання під час воєнного стану/особливого періоду — 2,35 тис. гривень.

розмір грошової виплати у разі полону чи зникнення безвісти — 100 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, бригаді "Азов" терміново потрібні медики. Кандидат повинен бути вищу медичну освіту та досвід роботи у системі швидкої меддопомоги. Грошове забезпечення — до 120 тис. гривень на місяць.

Також ми писали, що в "Азов" шукають водія категорій D/DE. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.