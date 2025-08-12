Вирішальні години для Донеччини — яка ситуація

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Найближчі години будуть вирішальними для долі 29% Донецької області, які досі контролює Україна. Якщо станеться найгірший сценарій, то два великі міста — Слов'янськ і Краматорськ — будуть відрізані від Дніпра, тоді постачання можна буде отримувати лише через Харків.

Про це пише військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке у вівторок, 12 серпня, у соцмережі X.

Вирішальні години для Донеччини — що відомо про ситуацію

Військовий оглядач зазначив, що від вихідних війська РФ вбили приблизно 18-кілометровий клин в українську оборону на північ від Покровська. Російські окупанти пройшли повз Добропілля та досягли траси, що з'єднує Дніпро зі Слов'янськом та Краматорськом.

"Україна має дуже мало часу, щоб відрізати й знищити ці підрозділи, ідеально — з боку Добропілля. Це було б можливо, якщо Київ зможе зібрати кілька сотень механізованих солдатів і провести фронтальний наступ, оскільки російські війська наразі ще не мають підтримки дронів-камікадзе FPV у цьому районі", — пояснив експерт.

А також наголосив, що якщо ж цього не станеться, вже найближчим часом на цій ділянці фронту окупанти розгорнуть безпілотники та свої механізовані підрозділи. Вони забезпечать не лише прикриття, а й повну окупацію території.

Крім того, військовий оглядач говорить і про найгірший сценарій, який може статися. З його слів, якщо ЗСУ не вдасться ліквідувати кілька сотень російських солдатів — пішки та далеко від власної логістики, то "малоймовірно, що українська армія зможе утримувати регіон у довгостроковій перспективі".

"Якщо цей найгірший сценарій станеться, останні два великі міста в регіоні — Слов'янськ і Краматорськ — будуть відрізані від Дніпропетровська і зможуть отримувати постачання тільки через Харків.

Україна повинна діяти рішуче зараз і повернути собі принаймні територію приблизно 15х5 кілометрів протягом кількох днів. Якщо це не вдасться, спіраль рідко укомплектованих ліній фронту та подальших територіальних втрат продовжуватиметься безперервно та прискорюватиметься. У цьому випадку дуже ймовірно, що Росія відкличе свою пропозицію про виведення української армії з Донбасу в обмін на припинення вогню в інших місцях", — підсумував військовий експерт Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що у понеділок, 11 серпня, почала з'являтися інформація про доволі складну ситуацію в районі Добропілля.

Також у понеділок, 11 серпня, Президент України Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті.

Крім того, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов пояснив, що ситуація на Покровському та Добропільському напрямках часто викликає непорозуміння у тих, хто оцінює її лише за мапами з відкритих джерел.