В ОСУВ "Дніпро" заявили, що ситуація на Добропільському та Покровському напрямку важка

Добропільський та Покровський напрямки — що там відбувається
У понеділок, 11 серпня, моніторингові ресурси почали писати про складну ситуацію в районі Добропілля. Воїни ЗСУ у свою чергу прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтрувалися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни.
Так на дані моніторингових каналів відреагували в ОСУВ "Дніпро", доповівши оперативну інформацію щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямку.
Що відбувається на фронті
В ОСУВ "Дніпро" розповіли, що росіяни, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовують перевагу в чисельності. Масштабно витрачаючи свій особливий склад, ворог намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.
"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", — йдеться у повідомленні.
Водночас в ОСУВ "Дніпро" додали, що безумовно, ситуація є та залишається складною, а бої в цьому регіоні — найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення.
"Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається", — додали військові.
Також там закликали зважати на це і не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел.
Нагадаємо, нещодавно в ефірі Вечір.LIVE командир Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов заявив, що ворог продовжує нарощувати потенціал на Харківському напрямку.
Крім того, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія затягує війну.
