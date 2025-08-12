Відео
Добропільський та Покровський напрямки — що там відбувається

Добропільський та Покровський напрямки — що там відбувається

Дата публікації: 12 серпня 2025 02:40
В ОСУВ "Дніпро" заявили, що ситуація на Добропільському та Покровському напрямку важка
Українські військові. Фото: Telegram Генштабу ЗСУ

У понеділок, 11 серпня, моніторингові ресурси почали писати про складну ситуацію в районі Добропілля. Воїни ЗСУ у свою чергу прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтрувалися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни.

Так на дані моніторингових каналів відреагували в ОСУВ "Дніпро", доповівши оперативну інформацію щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямку.

Читайте також:

Що відбувається на фронті

В ОСУВ "Дніпро" розповіли, що росіяни, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовують перевагу в чисельності. Масштабно витрачаючи свій особливий склад, ворог намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", — йдеться у повідомленні.

Водночас в ОСУВ "Дніпро" додали, що безумовно, ситуація є та залишається складною, а бої в цьому регіоні — найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення.

"Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається", — додали військові.

Також там закликали зважати на це і не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел.

Нагадаємо, нещодавно в ефірі Вечір.LIVE командир Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов заявив, що ворог продовжує нарощувати потенціал на Харківському напрямку.

Крім того, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія затягує війну.

ЗСУ армія Донецька область війна в Україні фронт ситуація на фронті
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
