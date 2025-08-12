В ОСУВ "Днепр" заявили, что ситуация на Добропольском и Покровском направлении тяжелая

Добропольское и Покровское направления — что там происходит
В понедельник, 11 августа, мониторинговые ресурсы начали писать о сложной ситуации в районе Доброполья. Воины ВСУ в свою очередь прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрировались через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки.
Так на данные мониторинговых каналов отреагировали в ОСУВ "Днепр", доложив оперативную информацию о ситуации на Добропольском и Покровском направлении.
Что происходит на фронте
В ОСУВ "Днепр" рассказали, что россияне, постоянно меняя приемы и способы применения войск, используют преимущество в численности. Масштабно расходуя свой особый состав, враг пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.
"Инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызвало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", — говорится в сообщении.
В то же время в ОСУВ "Днепр" добавили, что безусловно, ситуация есть и остается сложной, а бои в этом регионе - самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения.
"Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит", — добавили военные.
Также там призвали учитывать это и не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников.
Напомним, недавно в эфире Вечір.LIVE командир Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов заявил, что враг продолжает наращивать потенциал на Харьковском направлении.
Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия затягивает войну.
