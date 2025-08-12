Решающие часы для Донецкой области — какова ситуация

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Ближайшие часы будут решающими для судьбы 29% Донецкой области, которые до сих пор контролирует Украина. Если произойдет худший сценарий, то два крупных города — Славянск и Краматорск будут отрезаны от Днепра, тогда поставки можно будет получать только через Харьков.

Об этом пишет военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке во вторник, 12 августа, в соцсети X.

Решающие часы для Донецкой области — что известно о ситуации

Военный обозреватель отметил, что с выходных войска РФ вбили примерно 18-километровый клин в украинскую оборону к северу от Покровска. Российские оккупанты прошли мимо Доброполья и достигли трассы, соединяющей Днепр со Славянском и Краматорском.

"Украина имеет очень мало времени, чтобы отрезать и уничтожить эти подразделения, идеально — со стороны Доброполья. Это было бы возможно, если Киев сможет собрать несколько сотен механизированных солдат и провести фронтальное наступление, поскольку российские войска пока еще не имеют поддержки дронов-камикадзе FPV в этом районе", — пояснил эксперт.

А также отметил, что если же этого не произойдет, уже в ближайшее время на этом участке фронта оккупанты развернут беспилотники и свои механизированные подразделения. Они обеспечат не только прикрытие, но и полную оккупацию территории.

Кроме того, военный обозреватель говорит и о худшем сценарии, который может произойти. По его словам, если ВСУ не удастся ликвидировать несколько сотен российских солдат — пешком и вдали от собственной логистики, то "маловероятно, что украинская армия сможет удерживать регион в долгосрочной перспективе".

"Если этот худший сценарий произойдет, последние два крупных города в регионе — Славянск и Краматорск — будут отрезаны от Днепропетровска и смогут получать поставки только через Харьков.

Украина должна действовать решительно сейчас и вернуть себе по крайней мере территорию примерно 15х5 километров в течение нескольких дней. Если это не удастся, спираль редко укомплектованных линий фронта и дальнейших территориальных потерь будет продолжаться непрерывно и ускоряться. В этом случае очень вероятно, что Россия отзовет свое предложение о выводе украинской армии с Донбасса в обмен на прекращение огня в других местах", — подытожил военный эксперт Юлиан Рёпке.

Напомним, что в понедельник, 11 августа, начала появляться информация о довольно сложной ситуации в районе Доброполья.

Также в понедельник, 11 августа, Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на фронте.

Кроме того, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов объяснил, что ситуация на Покровском и Добропольском направлениях часто вызывает недопонимание у тех, кто оценивает ее только по картам из открытых источников.