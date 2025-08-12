Речник ОСУВ Дніпро пояснив, чи прорвалися росіяни на Покровському напрямку

Руїни житлової багатоповерхівки в Покровську. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У ЗМІ з'явилась інформація та оновлені карти боїв, де зазначалося, що російські війська нібито прорвали оборону на Донеччині. Водночас ситуація на фронті не така, як її описують.

Про це висловився речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов.

Росіяни просуваються малими групами, але територію не зайняли

Віктор Трегубов пояснив, що ситуація на Покровському та Добропільському напрямках часто викликає непорозуміння у тих, хто оцінює її лише за мапами з відкритих джерел.

За його словами, російські війська активно застосовують тактику "просочення". Це означає, що невеликі групи окупантів постійно намагаються чинити тиск на позиції Сил оборони, обходити першу лінію оборони та проникати в глибину українських рубежів будь-яким способом.

Такі групи, зазвичай чисельністю 5-10 осіб, намагаються пройти крізь вогневі зони, після чого або вступають у бій з українськими підрозділами, зокрема операторами дронів, або намагаються накопичувати сили в окремих точках, наприклад ховаючись у будівлях. Насправді йдеться лише про тимчасове проникнення кількох ворожих військових, яких згодом українські сили вибивають із зайнятих точок.

"Це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю ту, весь той шлях, який вони перейшли. Ні, вони перейшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. А ми, звісно, хочемо, щоб туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", — повідомив речник.

