Прорыв войск РФ в Донецкой области — в ВСУ сказали, что случилось

Прорыв войск РФ в Донецкой области — в ВСУ сказали, что случилось

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 13:33
Спикер ОСУВ Днепр объяснил, прорвались ли россияне на Покровском направлении
Руины жилой многоэтажки в Покровске. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В СМИ появилась информация и обновленные карты боев, где отмечалось, что российские войска якобы прорвали оборону в Донецкой области. В то же время ситуация на фронте не такая, как ее описывают.

Об этом высказался представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковник Виктор Трегубов.

Читайте также:

Россияне продвигаются малыми группами, но территорию не заняли

Виктор Трегубов объяснил, что ситуация на Покровском и Добропольском направлениях часто вызывает недоразумение у тех, кто оценивает ее только по картам из открытых источников.

По его словам, российские войска активно применяют тактику "пропитки". Это означает, что небольшие группы оккупантов постоянно пытаются оказывать давление на позиции Сил обороны, обходить первую линию обороны и проникать в глубину украинских рубежей любым способом.

Такие группы, обычно численностью 5-10 человек, пытаются пройти сквозь огневые зоны, после чего либо вступают в бой с украинскими подразделениями, в частности операторами дронов, либо пытаются накапливать силы в отдельных точках, например, прячась в зданиях. На самом деле речь идет лишь о временном проникновении нескольких вражеских военных, которых впоследствии украинские силы выбивают из занятых точек.

"Это совершенно не так, как оно выглядит на карте. Это не то, что вот они взяли под контроль всю ту, весь тот путь, который они перешли. Нет, они перешли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. А мы, конечно, хотим, чтобы туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", — сообщил спикер.

Напомним, аналитики Deepstate обновили карту боевых действий в Украине, где было показано, что российские войска резко продвинулись вперед в Донецкой области.

А сегодня, 12 августа, в "Азове" сделали заявление об оборонительной операции под Покровском.

российские войска ВСУ Донецкая область наступление Покровск штурм
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
