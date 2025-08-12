Відео
Головна Армія Запорізьку АЕС затягнуло димом — що трапилось

Запорізьку АЕС затягнуло димом — що трапилось

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:46
Задимлення біля ЗАЕС 12 серпня — що відбувається на станції сьогодні
Задимлення на Запорізькій АЕС. Фото: t.me/operinform

У районі вантажного порту Запорізької атомної електростанції 12 серпня фіксується задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

Про це повідомили в Міненерго

Задимлення на Запорізькій АЕС 12 серпня

У Міненерго розповіли, що поблизу ЗАЕС видно задимлення, але точне місце пожежі поки не встановили. Водночас зазначається, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

Задимлення на Запорізькій АЕС 12 серпня
Задимлення на Запорізькій АЕС. Фото: @other_nikopol
Задимлення на Запорізькій АЕС 12 серпня
Задимлення на Запорізькій АЕС. Фото: @other_nikopol

"Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об'єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", — наголосили у міністерстві. 

У відомстві наголосили, що будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту. Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора — українського ДП НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, 13 липня на Запорізькій АЕС трапилась стрілянина. Члени місії МАГАТЕ виявили поблизу реакторних блоків станції гільзи.

Крім того, 4 липня російська армія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Удар окупантів спричинив блекаут. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
