Російський удар спричинив блекаут на Запорізькій АЕС 4 липня — що відомо про ситуацію на станції

На Запорізькій АЕС через удар РФ стався блекаут
Російська армія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) з об’єднаною енергосистемою України. Удар окупантів спричинив блекаут.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook у п'ятницю, 4 липня.
Блекаут на ЗАЕС
За словами Галущенка, унаслідок удару російських військ Запорізька атомна електростанція зазнала блекауту — було пошкоджено лінію електропередач, яка з’єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.
"Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки", — йдеться у повідомленні.
Міністр підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.
"Це черговий акт ядерного терору росіян", — написав Галущенко.
Нагадаємо, у червні на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 49 країн підтримали спільну заяву, в якій підкреслили: відновлення роботи енергоблоків Запорізької АЕС можливе лише після того, як станція знову перейде під повний законний контроль України. Також у документі міститься вимога до Росії — вивести свої війська з території ядерного об’єкта.
А очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що перезапуск ЗАЕС наразі неможливий.
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