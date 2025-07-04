Російський удар спричинив блекаут на Запорізькій АЕС 4 липня — що відомо про ситуацію на станції

Окупант на ЗАЕС. Фото: Reuters

Російська армія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) з об’єднаною енергосистемою України. Удар окупантів спричинив блекаут.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook у п'ятницю, 4 липня.

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Блекаут на ЗАЕС

За словами Галущенка, унаслідок удару російських військ Запорізька атомна електростанція зазнала блекауту — було пошкоджено лінію електропередач, яка з’єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

"Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Міністр підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

"Це черговий акт ядерного терору росіян", — написав Галущенко.

Повідомлення Галущенка у Facebook

Нагадаємо, у червні на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 49 країн підтримали спільну заяву, в якій підкреслили: відновлення роботи енергоблоків Запорізької АЕС можливе лише після того, як станція знову перейде під повний законний контроль України. Також у документі міститься вимога до Росії — вивести свої війська з території ядерного об’єкта.

А очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що перезапуск ЗАЕС наразі неможливий.