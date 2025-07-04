Российский удар вызвал блэкаут на Запорожской АЭС 4 июля — что известно о ситуации на станции

Оккупант на ЗАЭС. Фото: Reuters

Российская армия ударила по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с объединенной энергосистемой Украины. Удар оккупантов вызвал блэкаут.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook в пятницу, 4 июля.

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Блэкаут на ЗАЭС

По словам Галущенко, в результате удара российских войск Запорожская атомная электростанция подверглась блэкауту - была повреждена линия электропередач, которая соединяет временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности", — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

"Это очередной акт ядерного террора россиян", — написал Галущенко.

Сообщение Галущенко в Facebook

Напомним, в июне на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 49 стран поддержали совместное заявление, в котором подчеркнули: возобновление работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно только после того, как станция снова перейдет под полный законный контроль Украины. Также в документе содержится требование к России — вывести свои войска с территории ядерного объекта.

А глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что перезапуск ЗАЭС пока невозможен.