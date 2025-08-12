Задымление возле ЗАЭС 12 августа — что происходит на станции сегодня

Задымление на Запорожской АЭС. Фото: t.me/operinform

В районе грузового порта Запорожской атомной электростанции 12 августа фиксируется задымление. Сейчас точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В Минэнерго рассказали, что вблизи ЗАЭС видно задымление, но точное место пожара пока не установили. В то же время отмечается, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

Задымление на Запорожской АЭС. Фото: @other_nikopol

"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности", — отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента. Единственным путем к восстановлению ядерной безопасности является немедленная и полная демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный контроль легитимного оператора — украинского ГП НАЭК "Энергоатом".

Напомним, 13 июля на Запорожской АЭС произошла стрельба. Члены миссии МАГАТЭ обнаружили вблизи реакторных блоков станции гильзы.

Кроме того, 4 июля российская армия ударила по линии электропередач, соединяющей ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Удар оккупантов вызвал блэкаут.