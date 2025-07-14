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Головна Армія На Запорізькій АЕС трапилася стрілянина — деталі від МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС трапилася стрілянина — деталі від МАГАТЕ

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:28
Стрілянина на ЗАЕС 13 липня — біля реакторів знайшли гільзи
Запорізька атомно електростанція. Фото: Фокус

На Запорізькій атомній електростанції у ніч проти 13 липня було чутно сотні пострілів зі стрілецької зброї. Члени місії МАГАТЕ виявили поблизу реакторних блоків станції гільзи.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ

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Стрілянина на Запорізькій АЕС 13 липня

Наразі на тимчасово окупованій ЗАЕС працює команда МАГАТЕ. У ніч проти 13 липня інспектори чули сотні пострілів зі стрілецької зброї поблизу реакторних блоків. 

За даними гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, стрілянина почалась близько 22:00 і тривала близько години.

Вже вранці 13 липня, члени місії МАГАТЕ провели інспекцію території і біля блоків 5 та 6 виявили велику кількість гільз малого калібру. Наразі серйозних пошкоджень чи розбитих вікон не зафіксовано. 

Водночас Гроссі заявив, що МАГАТЕ з'ясовує усі причини події і наголосив, що будь-яка військова активність поблизу ядерного об'єкта просто неприпустима. 

"Удар по будь-якому ядерному об'єкту порушує принципи безпеки, зокрема Сім незамінних стовпів ядерної безпеки та П’ять принципів для ЗАЕС, сформульованих МАГАТЕ у 2022-2023 роках", — наголосив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Нагадаємо, 4 липня російська армія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Удар окупантів спричинив блекаут. 

МАГАТЕ та ще 49 країн вимагають виведення російських військ із ЗАЕС. Теперішня ситуація не дозволяє здійснити безпечний перезапуск жодного з реакторів.

стрілянина МАГАТЕ війна в Україні Запорізька АЕС Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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