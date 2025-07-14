Стрілянина на ЗАЕС 13 липня — біля реакторів знайшли гільзи

Запорізька атомно електростанція. Фото: Фокус

На Запорізькій атомній електростанції у ніч проти 13 липня було чутно сотні пострілів зі стрілецької зброї. Члени місії МАГАТЕ виявили поблизу реакторних блоків станції гільзи.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

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Наразі на тимчасово окупованій ЗАЕС працює команда МАГАТЕ. У ніч проти 13 липня інспектори чули сотні пострілів зі стрілецької зброї поблизу реакторних блоків.

За даними гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, стрілянина почалась близько 22:00 і тривала близько години.

Вже вранці 13 липня, члени місії МАГАТЕ провели інспекцію території і біля блоків 5 та 6 виявили велику кількість гільз малого калібру. Наразі серйозних пошкоджень чи розбитих вікон не зафіксовано.

Водночас Гроссі заявив, що МАГАТЕ з'ясовує усі причини події і наголосив, що будь-яка військова активність поблизу ядерного об'єкта просто неприпустима.

"Удар по будь-якому ядерному об'єкту порушує принципи безпеки, зокрема Сім незамінних стовпів ядерної безпеки та П’ять принципів для ЗАЕС, сформульованих МАГАТЕ у 2022-2023 роках", — наголосив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Нагадаємо, 4 липня російська армія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Удар окупантів спричинив блекаут.

МАГАТЕ та ще 49 країн вимагають виведення російських військ із ЗАЕС. Теперішня ситуація не дозволяє здійснити безпечний перезапуск жодного з реакторів.