Стрельба на ЗАЭС 13 июля — возле реакторов нашли гильзы

Запорожская атомная электростанция. Фото: Фокус

На Запорожской атомной электростанции в ночь на 13 июля было слышно сотни выстрелов из стрелкового оружия. Члены миссии МАГАТЭ обнаружили вблизи реакторных блоков станции гильзы.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

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Сейчас на временно оккупированной ЗАЭС работает команда МАГАТЭ. В ночь на 13 июля инспекторы слышали сотни выстрелов из стрелкового оружия вблизи реакторных блоков.

По данным гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стрельба началась около 22:00 и продолжалась около часа.

Уже утром 13 июля члены миссии МАГАТЭ провели инспекцию территории и возле блоков 5 и 6 обнаружили большое количество гильз малого калибра. Сейчас серьезных повреждений или разбитых окон не зафиксировано.

В то же время Гросси заявил, что МАГАТЭ выясняет все причины происшествия и подчеркнул, что любая военная активность вблизи ядерного объекта просто недопустима.

"Удар по любому ядерному объекту нарушает принципы безопасности, в частности Семь незаменимых столпов ядерной безопасности и Пять принципов для ЗАЭС, сформулированных МАГАТЭ в 2022-2023 годах", — подчеркнул гендиректор Международного агентства по атомной энергии.

Напомним, 4 июля российская армия ударила по линии электропередач, соединяющей ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Удар оккупантов вызвал блэкаут.

МАГАТЭ и еще 49 стран требуют вывода российских войск с ЗАЭС. Нынешняя ситуация не позволяет осуществить безопасный перезапуск ни одного из реакторов.