Обстріли Запоріжжя та області — яка ситуація в регіоні — відео

Російські війська щоденно завдають близько 600 ударів по Запорізькій області. Лише за останні дні дві масовані атаки спричинили руйнування житлових будинків, загибель та поранення мирних жителів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в коментарі ICTV у п'ятницю, 22 серпня.

Армія РФ щодня завдає ударів по Запорізькій області

Як повідомив голова області, цей тиждень став надзвичайно важким для регіону. Під ударами ворога як прифронтові населені пункти, так і Запоріжжя.

"Щонайменше за останній тиждень за добу ми отримуємо інформацію про руйнування 50 будівель. Таким чином ворога намагається зруйнувати цивільну інфраструктуру в наших населених пунктах", — повідомив Федоров.

За інформацією місцевої влади, у лікарнях області перебуває 35 постраждалих, з них десятеро — у тяжкому та вкрай тяжкому стані.

Паралельно служби оперативно ліквідовують наслідки атак — допомагають постраждалим, відновлюють житло та інфраструктуру. Частину пошкоджених багатоповерхівок уже вдалося привести до належного стану.

"Кількість обстрілів не зменшується, тому сьогодні наші комунальні підприємства закуповують засоби для ліквідації наслідків для того, щоб якомога швидше реагувати на надзвичайні ситуації", — відзначив Федоров.

Крім того, як відзначив керівник Запорізької ОВА, з міркувань безпеки в регіоні вирішили скасувати урочисті події до Дня державного прапора та Дня Незалежності України, 23 та 24 серпня.

Нагадаємо, протягом минулої доби армія РФ завдала 584 удари по населеним пунктам Запорізької області.

А також у ДСНС показали наслідки удару РФ по житловій забудові у Костянтинівці — ворог знищив будинки, пошту та газопровід.