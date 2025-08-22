Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Запоріжжя під постійним ударом — у лікарнях десятки постраждалих

Запоріжжя під постійним ударом — у лікарнях десятки постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:40
Обстріли Запоріжжя та області — яка ситуація в регіоні — відео
ДСНС на місці пожежі. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

Російські війська щоденно завдають близько 600 ударів по Запорізькій області. Лише за останні дні дві масовані атаки спричинили руйнування житлових будинків, загибель та поранення мирних жителів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в коментарі ICTV у п'ятницю, 22 серпня.

Реклама
Читайте також:

Армія РФ щодня завдає ударів по Запорізькій області

Як повідомив голова області, цей тиждень став надзвичайно важким для регіону. Під ударами ворога як прифронтові населені пункти, так і Запоріжжя.

"Щонайменше за останній тиждень за добу ми отримуємо інформацію про руйнування 50 будівель. Таким чином ворога намагається зруйнувати цивільну інфраструктуру в наших населених пунктах", — повідомив Федоров.

За інформацією місцевої влади, у лікарнях області перебуває 35 постраждалих, з них десятеро — у тяжкому та вкрай тяжкому стані.

Паралельно служби оперативно ліквідовують наслідки атак — допомагають постраждалим, відновлюють житло та інфраструктуру. Частину пошкоджених багатоповерхівок уже вдалося привести до належного стану.

"Кількість обстрілів не зменшується, тому сьогодні наші комунальні підприємства закуповують засоби для ліквідації наслідків для того, щоб якомога швидше реагувати на надзвичайні ситуації", — відзначив Федоров.

Крім того, як відзначив керівник Запорізької ОВА, з міркувань безпеки в регіоні вирішили скасувати урочисті події до Дня державного прапора та Дня Незалежності України, 23 та 24 серпня.

Нагадаємо, протягом минулої доби армія РФ завдала 584 удари по населеним пунктам Запорізької області.

А також у ДСНС показали наслідки удару РФ по житловій забудові у Костянтинівці — ворог знищив будинки, пошту та газопровід.

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації