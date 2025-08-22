Обстрелы Запорожья и области - какая ситуация в регионе - видео

ГСЧС на месте пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

Российские войска ежедневно наносят около 600 ударов по Запорожской области. Только за последние дни две массированные атаки вызвали разрушение жилых домов, гибель и ранения мирных жителей.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в комментарии ICTV в пятницу, 22 августа.

Армия РФ ежедневно наносит удары по Запорожской области

Как сообщил глава области, эта неделя стала чрезвычайно тяжелой для региона. Под ударами врага как прифронтовые населенные пункты, так и Запорожье.

"По меньшей мере за последнюю неделю за сутки мы получаем информацию о разрушении 50 зданий. Таким образом врага пытается разрушить гражданскую инфраструктуру в наших населенных пунктах", — сообщил Федоров.

По информации местных властей, в больницах области находится 35 пострадавших, из них десять — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Параллельно службы оперативно ликвидируют последствия атак — помогают пострадавшим, восстанавливают жилье и инфраструктуру. Часть поврежденных многоэтажек уже удалось привести в надлежащее состояние.

"Количество обстрелов не уменьшается, поэтому сегодня наши коммунальные предприятия закупают средства для ликвидации последствий для того, чтобы как можно быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации", — отметил Федоров.

Кроме того, как отметил руководитель Запорожской ОГА, из соображений безопасности в регионе решили отменить торжественные события ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины, 23 и 24 августа.

Напомним, за прошедшие сутки армия РФ нанесла 584 удара по населенным пунктам Запорожской области.

А также в ГСЧС показали последствия удара РФ по жилой застройке в Константиновке — враг уничтожил дома, почту и газопровод.