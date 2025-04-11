БпЛА та штучний інтелект — Залужний розповів про нові воєнні реалії

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Reuters

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, Валерій Залужний розповів, як дрони та штучний інтелект змінили українську армію. Він переконаний, що партнерам варто наслідувати цей приклад.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому в Defense One у п'ятницю, 11 квітня.

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Потужний досвід української армії в БпЛА

Україні довелося розробити кілька способів вести новий вид війни. Адже ворог за допомогою БпЛА для націлювання на військові сили в повітрі, на суші й на морі тепер використовуються безпілотники. Крім того, активно застосовується радіоелектронна боротьба і тепер вона може глушити та захоплювати дрони.

Враховуючи нові реалії війни, українські військові відмовились від методів, тактики, обладнання та управління інформацією в стилі холодної війни. Для різноманітних цілей використовують безпілотники. Наприклад, саме дрони "вигнали" російський Чорноморський флот. Крім того, БпЛА безперервно працюють у логістичних і медичних операціях.

Разом з тим, зазначається, що військові знову повернулись до давно забутих методів фіксованого зв’язку. Йдеться про підземні, підводні, повітряні мережі та особливо волоконно-оптичні мережі. Це Залужний пояснює тим, що їх складніше порушити, і вони пропонують чудову надійність і безпеку.

DELTA — google для військових

Однак вирішальним є ефективне управління БпЛА. За словами колишнього Головнокомандувача, тут заслуговує на визнання українська система управління боєм DELTA. Її почали розвивати ще за кілька років до російського вторгнення у 20222 році.

"Ми називаємо це "Google для військових", тому що після одного входу ви отримуєте доступ до різних модулів у системі. Google допомагає організувати ваш робочий простір; DELTA допомагає організувати ваш "військовий" простір", — сказав полковник української армії під час недавніх навчань НАТО.

Система DELTA є простішою, ніж американський аналог Palantir. Вона забезпечила українським оборонцям перевагу проти більшого, але інформаційно дефіцитного ворога. DELTA використовує штучний інтелект для швидкого сортування даних, вона надає повну картину на полі бою та за його межами.

"Заколисані десятиліттями домінування багатьох доменів, західні військові надто довго спали. Зустрічаючись із супротивниками, озброєними масово розгорнутою, оптимізованою автономною зброєю, вони можуть стати загальновідомими жертвами німецького бліцкригу Другої світової війни. На щастя, вони мають дар незмірної цінності: досвід, здобутий Україною важкою працею, викуваний у виснажливій боротьбі за виживання. Якщо Захід хоче вижити, він повинен швидко й повністю засвоїти ці уроки й добре ними скористатися", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, що українські воїни за допомогою дрона знищили російський літак. Йдеться про дальній бомбардувальник Ту-22М3.

Також народна депутатка Софія Федина заявила, що українська армія є єдиним боєздатним військом в Європі. За її словами, наші оборонці з великим бойовим досвідом можуть стати захистом для ЄС.