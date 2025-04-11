БпЛА и ИИ — Залужный рассказал о новых военных реалиях

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Reuters

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный рассказал как дроны и искусственный интеллект изменили украинскую армию. Он убежден, что партнерам стоит последовать этому примеру.

Об этом говорится в материале, опубликованном в Defense One в пятницу, 11 апреля.

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Мощный опыт украинской армии в БпЛА

Украине пришлось разработать несколько способов вести новый вид войны. Ведь враг с помощью БпЛА для нацеливания на военные силы в воздухе, на суше и на море теперь используются беспилотники. Кроме того, активно применяется радиоэлектронная борьба и теперь она может глушить и захватывать дроны.

Учитывая новые реалии войны, украинские военные отказались от методов, тактики, оборудования и управления информацией в стиле холодной войны. Для различных целей используют беспилотники. Например, именно дроны "выгнали" российский Черноморский флот. Кроме того, БпЛА непрерывно работают в логистических и медицинских операциях.

Вместе с тем, отмечается, что военные снова вернулись к давно забытым методам фиксированной связи. Речь идет о подземных, подводных, воздушных сетях и особенно волоконно-оптических сетях. Это Залужный объясняет тем, что их сложнее нарушить, и они предлагают превосходную надежность и безопасность.

DELTA — google для военных

Однако решающим является эффективное управление БпЛА. По словам бывшего Главнокомандующего, здесь заслуживает признания украинская система управления боем DELTA. Ее начали развивать еще за несколько лет до российского вторжения в 20222 году.

"Мы называем это "Google для военных", потому что после одного входа вы получаете доступ к различным модулям в системе. Google помогает организовать ваше рабочее пространство; DELTA помогает организовать ваше "военное" пространство", — сказал полковник украинской армии во время недавних учений НАТО.

Система DELTA является более простой, чем американский аналог Palantir. Она обеспечила украинским защитникам преимущество против большего, но информационно дефицитного врага. DELTA использует искусственный интеллект для быстрой сортировки данных, она предоставляет полную картину на поле боя и за его пределами.

"Убаюканные десятилетиями доминирования многих доменов, западные военные слишком долго спали. Встречаясь с противниками, вооруженными массово развернутым, оптимизированным автономным оружием, они могут стать общеизвестными жертвами немецкого блицкрига Второй мировой войны. К счастью, они имеют дар неизмеримой ценности: опыт, добытый Украиной тяжелым трудом, выкованный в изнурительной борьбе за выживание. Если Запад хочет выжить, он должен быстро и полностью усвоить эти уроки и хорошо ими воспользоваться", — говорится в статье.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что украинские воины с помощью дрона уничтожили российский самолет. Речь идет о дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

Также народный депутат София Федина заявила, что украинская армия является единственным боеспособным войском в Европе. По ее словам, наши оборонцы с большим боевым опытом могут стать защитой для ЕС.