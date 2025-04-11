Битва за Схід — що Росія намагається захопити навесні

Бійці ЗСУ атакують російські війська на Запорізькому напрямку. Фото: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

У 2025 році стратегічні орієнтири армії РФ залишаються незмінними — головна увага прикута до ключових міських агломерацій Донеччини, а також спроб погіршити логістику Збройних сил України на півночі і півдні фронту. За інформацією джерела в Генштабі ЗСУ, основними напрямками наступу залишаються райони Покровська, Краматорська, Слов’янська, а також Лиманський і Запорізький напрямки.

Про це повідомляє BBC.

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Бої за Покровськ: російські війська за крок до околиць

Найбільш загрозлива ситуація склалася поблизу Покровська. Російські підрозділи перебувають на відстані 4-5 км від міста, однак українські сили провели низку успішних контратак і стримують просування противника на лінії Шевченко — Піщане — Котлине. Попри це, армія РФ продовжує спроби знайти пролом у лінії оборони, аби реалізувати план напівохоплення міста.

Щоб розпочати штурм Слов’янська та Краматорська, росіянам спершу необхідно встановити повний контроль над Часовим Яром і Торецьком. Бої за ці населені пункти тривають, і поки що про захоплення говорити зарано. До Костянтинівки ворог залишається на відстані 8-10 км.

Прорив на Лиманському напрямку: загроза логістиці ЗСУ

На початку квітня Росія вдалося суттєво просунутися на Лиманському напрямку. Ворог розширив плацдарм на західному березі річки Жеребець, намагаючись рухатись у бік Лиману, Осколу та Борової. У разі успіху це може перерізати шляхи постачання українського угруповання в районах Серебрянського лісу, Сіверська та Слов’янська.

У зоні південної Донеччини та на межі з Дніпропетровщиною російські сили активізувались поблизу Котлярівки та Троїцького, штурмуючи українські позиції, щоби просунутися до логістичного вузла в Новопавлівці. Відстань до нього — близько 15 км.

На південь від цього району метою Росії є контроль над трасою Донецьк — Запоріжжя. Якщо росіяни захоплять села Багатир і Комар, це змусить ЗСУ відступити на 20 км західніше — до річок Солона і Мокрі Яли.

Росія хоче взяти висоти на Запорізькому напрямку

У районі між Оріховим і Кам’янським російська армія намагається встановити контроль над висотами, щоби ускладнити логістичні маршрути українських підрозділів. Наразі це не створює безпосередньої загрози Запоріжжю, однак активність зросла.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, чому ЗСУ не змогли захистити Бахмут та Соледар.

Раніше аналітики ISW пояснили, чому Росія стала менше захоплювати територій.