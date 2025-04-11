Битва за Восток — что Россия пытается захватить весной

Бойцы ВСУ атакуют российские войска на Запорожском направлении. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ

В 2025 году стратегические ориентиры армии РФ остаются неизменными — главное внимание приковано к ключевым городским агломерациям Донетчины, а также попыткам ухудшить логистику Вооруженных сил Украины на севере и юге фронта. По информации источника в Генштабе ВСУ, основными направлениями наступления остаются районы Покровска, Краматорска, Славянска, а также Лиманское и Запорожское направления.

Об этом сообщает BBC.

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Бои за Покровск: российские войска в шаге от окраин

Наиболее угрожающая ситуация сложилась вблизи Покровска. Российские подразделения находятся на расстоянии 4-5 км от города, однако украинские силы провели ряд успешных контратак и сдерживают продвижение противника на линии Шевченко — Песчаное — Котлино. Несмотря на это, армия РФ продолжает попытки найти брешь в линии обороны, чтобы реализовать план полузахвата города.

Чтобы начать штурм Славянска и Краматорска, россиянам сначала необходимо установить полный контроль над Часовым Яром и Торецком. Бои за эти населенные пункты продолжаются, и пока о захвате говорить рано. До Константиновки враг остается на расстоянии 8-10 км.

Прорыв на Лиманском направлении: угроза логистике ВСУ

В начале апреля России удалось существенно продвинуться на Лиманском направлении. Враг расширил плацдарм на западном берегу реки Жеребец, пытаясь двигаться в сторону Лимана, Оскола и Боровой. В случае успеха это может перерезать пути снабжения украинской группировки в районах Серебрянского леса, Северска и Славянска.

В зоне южной Донетчины и на границе с Днепропетровщиной российские силы активизировались вблизи Котляровки и Троицкого, штурмуя украинские позиции, чтобы продвинуться к логистическому узлу в Новопавловке. Расстояние до него — около 15 км.

К югу от этого района целью России является контроль над трассой Донецк — Запорожье. Если россияне захватят села Багатир и Комар, это заставит ВСУ отступить на 20 км западнее к рекам Соленая и Мокрые Ялы.

Россия хочет взять высоты на Запорожском направлении

В районе между Орехово и Каменским российская армия пытается установить контроль над высотами, чтобы усложнить логистические маршруты украинских подразделений. Сейчас это не создает непосредственной угрозы Запорожью, однако активность возросла.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, почему ВСУ не смогли защитить Бахмут и Соледар.

Ранее аналитики ISW объяснили, почему Россия стала меньше захватывать территорий.