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Залужний пояснив, що призвело до погіршення на фронті

27 січня 2025 15:38
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — що призвело до погіршення ситуації на фронті
Посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що зволікання демократичних країн з допомогою Україні призвело до зміни на полі бою. За словами ексголовкома, Україна увійшла у стан затяжної війни, вихід із якої ще попереду.

Про це Валерій Залужний написав у своїй колонці в "Українській Правді"

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У своїй колонці "Диктатури вміють воювати, але вони все одно програють", присвяченій 80-й річниці звільнення в’язнів Освенцима, ексголовком пише, що Україна зараз перебуває у стані затяжної війни, вихід з якої ще попереду.

"Бо доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об’єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася", — вважає Залужний. 

За його словами, на фронті з'явилися новітні технології, які змінять глобальну безпеку в майбутньому. Ексголовком наголосив, що українці сьогодні воюють з тиранією, але чи обмежиться ця війна лише Україною — це те, чим має перейматися весь демократичний світ. І діяти.

Він також наголосив, що диктаторський режим Росії більш пристосований до війни. Він здатен швидко мобілізувати мільйони людей на копання окопів, виробництво снарядів і дронів. За диктатури ніхто не посміє ухилитися від мобілізації.

Нагадаємо, 26 січня у DeepState заявили, що росіяни продовжують просуватися на Донеччині. Стало відомо про ще низку окупованих населених пунктів.

Додамо, керівник ОПУ Андрій Єрмак вважає, що Україна може завершити війну лише з підтримкою Європи

володимир путін Адольф Гітлер Валерій Залужний війна в Україні фронт

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