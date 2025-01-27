Война в Украине — что привело к ухудшению ситуации на фронте

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Reuters

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что промедление демократических стран с помощью Украине привело к изменению на поле боя. По словам экс-главкома, Украина вошла в состояние затяжной войны, выход из которой еще впереди.

Об этом Валерий Залужный написал в своей колонке в "Украинской Правде".

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В своей колонке "Диктатуры умеют воевать, но они все равно проигрывают", посвященной 80-й годовщине освобождения узников Освенцима, экс-главком пишет, что Украина сейчас находится в состоянии затяжной войны, выход из которой еще впереди.

"Потому что пока Запад продолжал бояться "красных линий" Путина и читал молитву о необходимости избежания эскалации, вокруг России уже объединились Китай, Северная Корея и Иран. Промедление демократических стран с предоставлением Украине необходимого количества оружия привело к тому, что ситуация на поле боя изменилась", — считает Залужный.

По его словам, на фронте появились новейшие технологии, которые изменят глобальную безопасность в будущем. Экс-главком подчеркнул, что украинцы сегодня воюют с тиранией, но ограничится ли эта война только Украиной — это то, чем должен заниматься весь демократический мир. И действовать.

Он также подчеркнул, что диктаторский режим России более приспособлен к войне. Он способен быстро мобилизовать миллионы людей на копание окопов, производство снарядов и дронов. При диктатуре никто не посмеет уклониться от мобилизации.

Напомним, 26 января в DeepState заявили, что россияне продолжают продвигаться на Донетчине. Стало известно о еще ряде оккупированных населенных пунктов.

Добавим, руководитель ОПУ Андрей Ермак считает, что Украина может завершить войну только с поддержкой Европы.