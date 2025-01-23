Війна в Україні — Єрмак сказав, як можна закінчити бойові дії

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак наголосив, що ніхто більше, ніж українці, не хоче припинення війни в Україні. Однак Києву потрібна підтримка Європи.

Про це пише Euro News.

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Єрмак заявив, що Україні потрібна підтримка континенту, зокрема Європи, щоб закінчити війну, якої вона взагалі не хотіла і не розпочинала. Він наголосив, що ніхто більше, ніж українці, не хоче припинення війни, але цей кінець має призвести до справедливого миру.

"Ми є жертвами цієї агресії, і ми дуже хочемо відновити справедливий мир. Ми хочемо закінчити цю війну. Але, звичайно, цього року в Давосі промова президента і його звернення були спеціально для цього імпульсу і для Європи", — пояснив Єрмак.

Крім того, керівник ОПУ відзначив, що Україна цінує готовність нового президента США Дональда Трампа і його нової адміністрації втілити в реальність переговори і покласти край війні справедливим миром.

"Коли йдеться про агресію Росії, потрібно бути разом: Європа, США з Україною і йти до миру силою", — наголосив політик.

Нагадаємо, Трамп доручив своєму представнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.

Також ми писали, що президент США став погрожувати Росії та тисне на Путіна, аби він пішов на переговори.