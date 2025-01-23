Война в Украине — Ермак сказал, как можно закончить боевые действия

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак подчеркнул, что никто больше, чем украинцы, не хочет прекращения войны в Украине. Однако Киеву нужна поддержка Європы.

Об этом пишет Euro News.

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Ермак заявил, что Украине нужна поддержка континента, в частности Европы, чтобы закончить войну, которой она вообще не хотела и не начинала. Он подчеркнул, что никто больше, чем украинцы, не хочет прекращения войны, но этот конец должен привести к справедливому миру.

"Мы являемся жертвами этой агрессии, и мы очень хотим восстановить справедливый мир. Мы хотим закончить эту войну. Но, конечно, в этом году в Давосе речь президента и его обращение были специально для этого импульса и для Европы", — объяснил Ермак.

Кроме того, руководитель ОПУ отметил, что Украина ценит готовность нового президента США Дональда Трампа и его новой администрации воплотить в реальность переговоры и положить конец войне справедливым миром.

"Когда речь идет об агрессии России, нужно быть вместе: Европа, США с Украиной — и идти к миру силой", — подчеркнул политик.

Напомним, Трамп поручил своему представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.

Также мы писали, что президент США стал угрожать России и давит на Путина, чтобы он пошел на переговоры.