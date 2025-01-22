Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Путін має піти на переговори — чим Трамп став погрожувати РФ arrow

Путін має піти на переговори — чим Трамп став погрожувати РФ

22 січня 2025 06:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Якщо Путін не погодиться на переговори, то Трамп обіцяє посилити санкції та надати зброю Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін має обов'язково сісти за стіл переговорів інакше на Росію посилиться тиск. Також президент США розкритикував допомогу ЄС Україні як недостатню.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Чим Трамп погрожує Путіну

Відповідаючи на питання журналістів Трамп зазначив, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у випадку, якщо Путін не погодиться на переговори.

"Ми розмовляли із Зеленським. Я збираюсь поговорити з Путіним дуже скоро, і побачимо, що буде далі", — сказав Трамп.

Трамп заявив, що "розгляне", чи надсилатимуть США додаткові озброєння Україні, маючі на увазі подальшу поведінку Путіна. Президент США також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з керівником Китаю Сі Цзіньпіном.

Трамп також критично висловився на адресу Європейський Союз за недостатні витрати, щоб допомогти захистити Україну.

Нагадаємо, Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним. Однією з цілей бесіди буде обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями для спроби закінчити війну в Україні.

Також новообраний президент США прокоментував обіцянку завершити війну в Україні за 24 години.

санкції проти Росії володимир путін Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 У Запоріжжі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

08:00 Виплати від УВКБ ООН у січні — як і де можна подати заявку

07:58 Зеленський пояснив, чому не розглядає мирний план Бразилії

07:55 Камишін пояснив, як Україна має воювати в подальшому

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:37 Робота для пенсіонерів – де і скільки платять в 2025 році

07:30 Скільки в Україні заброньованих — депутат назвав цифру

07:27 Лікування після поранення — максимальний рівень виплат

07:01 Клієнти ПриватБанку втрачають доступ до пенсій — деталі

06:49 Путін має піти на переговори — чим Трамп став погрожувати РФ

08:02 У Запоріжжі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

08:00 Виплати від УВКБ ООН у січні — як і де можна подати заявку

07:58 Зеленський пояснив, чому не розглядає мирний план Бразилії

07:55 Камишін пояснив, як Україна має воювати в подальшому

07:37 Робота для пенсіонерів – де і скільки платять в 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:30 Скільки в Україні заброньованих — депутат назвав цифру

07:27 Лікування після поранення — максимальний рівень виплат

07:01 Клієнти ПриватБанку втрачають доступ до пенсій — деталі

06:49 Путін має піти на переговори — чим Трамп став погрожувати РФ

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати