Якщо Путін не погодиться на переговори, то Трамп обіцяє посилити санкції та надати зброю Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін має обов'язково сісти за стіл переговорів інакше на Росію посилиться тиск. Також президент США розкритикував допомогу ЄС Україні як недостатню.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Чим Трамп погрожує Путіну

Відповідаючи на питання журналістів Трамп зазначив, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у випадку, якщо Путін не погодиться на переговори.

"Ми розмовляли із Зеленським. Я збираюсь поговорити з Путіним дуже скоро, і побачимо, що буде далі", — сказав Трамп.

Трамп заявив, що "розгляне", чи надсилатимуть США додаткові озброєння Україні, маючі на увазі подальшу поведінку Путіна. Президент США також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з керівником Китаю Сі Цзіньпіном.

Трамп також критично висловився на адресу Європейський Союз за недостатні витрати, щоб допомогти захистити Україну.

Нагадаємо, Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним. Однією з цілей бесіди буде обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями для спроби закінчити війну в Україні.

Також новообраний президент США прокоментував обіцянку завершити війну в Україні за 24 години.