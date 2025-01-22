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Путин должен пойти на переговоры — чем Трамп стал угрожать РФ

22 января 2025 06:49
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Если Путин не согласится на переговоры, то Трамп обещает усилить санкции и предоставить оружие Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Путин должен обязательно сесть за стол переговоров иначе на Россию усилится давление. Также президент США раскритиковал помощь ЕС Украине как недостаточную.

Об этом сообщает CNN.

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Отвечая на вопросы журналистов Трамп отметил, что рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России в случае, если Путин не согласится на переговоры.

"Мы разговаривали с Зеленским. Я собираюсь поговорить с Путиным очень скоро, и увидим, что будет дальше", — сказал Трамп.

Трамп заявил, что "рассмотрит", будут ли США посылать дополнительные вооружения Украине, имея в виду дальнейшее поведение Путина.

Президент США также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с руководителем Китая Си Цзиньпином.

Трамп также критически высказался в адрес Европейский Союз за недостаточные расходы, чтобы помочь защитить Украину.

Напомним, Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным.

Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки закончить войну в Украине.

Также новоизбранный президент США прокомментировал обещание завершить войну в Украине за 24 часа.

санкции против России владимир путин Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры

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