Як Україна може переломити хід війни - думка Залужного

Залужний пояснив, як Україна може переломити хід війни
Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взяв участь у дискусії, організованій Eastern Flank Institute, присвяченій еволюції війни та перспективам європейської безпеки. Він наголосив, що сьогодні перед Україною стоїть завдання не лише оборонятися, а й переосмислити стратегію війни, зробивши ставку на технології та інновації.
Про це Залужний написав у Telegram у четвер, 13 листопада.
Залужний закликав до стратегічного зсуву у війні
"Ми маємо об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію. Ми маємо стати сильними, щоб вижити і щоб в наших дітей було майбутнє", — заявив він.
За словами дипломата, Росія не демонструє жодних ознак готовності завершити війну. Навпаки, країна-агресор готується до тривалого протистояння, поступово адаптуючись до викликів і не зупиняючись навіть попри значні втрати.
Залужний також зауважив, що нинішня ситуація — втома України, розділеність Заходу та обережна позиція США — грає на користь Москві.
"Без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними", — підкреслив він.
Водночас Залужний закликав до стратегічного зсуву в українському підході до війни: не відмовлятися від тактики виснаження, але поєднати її з більш активними і гнучкими діями, заснованими на інноваціях, технологічних рішеннях та глобальній координації.
Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний наголосив, що Україна не прийме будь-яких мирних угод, які насправді є прихованою капітуляцією. За його словами, єдиним справедливим завершенням війни для нашої держави є повне відновлення територіальної цілісності України
А до цього посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що операція Збройних сил України у Курській області мала надто високу ціну. Такі ізольовані тактичні прориви не приносять успіху на полі бою.
