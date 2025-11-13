Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Залужний пояснив, як Україна може переломити хід війни

Залужний пояснив, як Україна може переломити хід війни

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 15:30
Оновлено: 15:31
Як Україна може переломити хід війни - думка Залужного
Валерій Залужний. Фото: Telegram Валерія Залужного

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взяв участь у дискусії, організованій Eastern Flank Institute, присвяченій еволюції війни та перспективам європейської безпеки. Він наголосив, що сьогодні перед Україною стоїть завдання не лише оборонятися, а й переосмислити стратегію війни, зробивши ставку на технології та інновації.

Про це Залужний написав у Telegram у четвер, 13 листопада.

Реклама
Читайте також:
Залужний пояснив, як Україна може переломити хід війни - фото 1
Пост Залужного. Фото: скриншот

Залужний закликав до стратегічного зсуву у війні

"Ми маємо об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію. Ми маємо стати сильними, щоб вижити і щоб в наших дітей було майбутнє", — заявив він.

За словами дипломата, Росія не демонструє жодних ознак готовності завершити війну. Навпаки, країна-агресор готується до тривалого протистояння, поступово адаптуючись до викликів і не зупиняючись навіть попри значні втрати.

Залужний також зауважив, що нинішня ситуація — втома України, розділеність Заходу та обережна позиція США — грає на користь Москві.

"Без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними", — підкреслив він.

Водночас Залужний закликав до стратегічного зсуву в українському підході до війни: не відмовлятися від тактики виснаження, але поєднати її з більш активними і гнучкими діями, заснованими на інноваціях, технологічних рішеннях та глобальній координації.

Залужний пояснив, як Україна може переломити хід війни - фото 2
Виступ Залужного на дискусії, організованій Eastern Flank Institute. Фото: Telegram Валерія Залужного

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний наголосив, що Україна не прийме будь-яких мирних угод, які насправді є прихованою капітуляцією. За його словами, єдиним справедливим завершенням війни для нашої держави є повне відновлення територіальної цілісності України

А до цього посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що операція Збройних сил України у Курській області мала надто високу ціну. Такі ізольовані тактичні прориви не приносять успіху на полі бою.

ЗСУ Валерій Залужний Велика Британія війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації