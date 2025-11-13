Як Україна може переломити хід війни - думка Залужного

Валерій Залужний. Фото: Telegram Валерія Залужного

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взяв участь у дискусії, організованій Eastern Flank Institute, присвяченій еволюції війни та перспективам європейської безпеки. Він наголосив, що сьогодні перед Україною стоїть завдання не лише оборонятися, а й переосмислити стратегію війни, зробивши ставку на технології та інновації.

Про це Залужний написав у Telegram у четвер, 13 листопада.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Залужний закликав до стратегічного зсуву у війні

"Ми маємо об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію. Ми маємо стати сильними, щоб вижити і щоб в наших дітей було майбутнє", — заявив він.

За словами дипломата, Росія не демонструє жодних ознак готовності завершити війну. Навпаки, країна-агресор готується до тривалого протистояння, поступово адаптуючись до викликів і не зупиняючись навіть попри значні втрати.

Залужний також зауважив, що нинішня ситуація — втома України, розділеність Заходу та обережна позиція США — грає на користь Москві.

"Без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними", — підкреслив він.

Водночас Залужний закликав до стратегічного зсуву в українському підході до війни: не відмовлятися від тактики виснаження, але поєднати її з більш активними і гнучкими діями, заснованими на інноваціях, технологічних рішеннях та глобальній координації.

Виступ Залужного на дискусії, організованій Eastern Flank Institute. Фото: Telegram Валерія Залужного

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний наголосив, що Україна не прийме будь-яких мирних угод, які насправді є прихованою капітуляцією. За його словами, єдиним справедливим завершенням війни для нашої держави є повне відновлення територіальної цілісності України

А до цього посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що операція Збройних сил України у Курській області мала надто високу ціну. Такі ізольовані тактичні прориви не приносять успіху на полі бою.