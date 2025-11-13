Как Украина может переломить ход войны - мнение Залужного

Валерий Залужный. Фото: Telegram Валерия Залужного

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный принял участие в дискуссии, организованной Eastern Flank Institute, посвященной эволюции войны и перспективам европейской безопасности. Он отметил, что сегодня перед Украиной стоит задача не только обороняться, но и переосмыслить стратегию войны, сделав ставку на технологии и инновации.

Об этом Залужный написал в Telegram в четверг, 13 ноября.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Залужный призвал к стратегическому сдвигу в войне

"Мы должны объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и побороть коррупцию. Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее", — заявил он.

По словам дипломата, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности завершить войну. Наоборот, страна-агрессор готовится к длительному противостоянию, постепенно адаптируясь к вызовам и не останавливаясь даже несмотря на значительные потери.

Залужный также отметил, что нынешняя ситуация — усталость Украины, разделенность Запада и осторожная позиция США — играет на пользу Москве.

"Без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными", — подчеркнул он.

В то же время Залужный призвал к стратегическому сдвигу в украинском подходе к войне: не отказываться от тактики истощения, но совместить ее с более активными и гибкими действиями, основанными на инновациях, технологических решениях и глобальной координации.

Выступление Залужного на дискуссии, организованной Eastern Flank Institute. Фото: Telegram Валерия Залужного

Напомним, что ранее Валерий Залужный отметил, что Украина не примет каких-либо мирных соглашений, которые на самом деле являются скрытой капитуляцией. По его словам, единственным справедливым завершением войны для нашего государства является полное восстановление территориальной целостности Украины

До этого посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области имела слишком высокую цену. Такие изолированные тактические прорывы не приносят успеха в поле боя.