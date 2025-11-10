Какое справедливое завершение войны в Украине — мнение Залужного

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что наша страна не согласится на капитуляцию, которая замаскирована под мир. Справедливое окончание войны для Украины — восстановление территориальной целостности государства.

Об этом Валерий Залужный написал в статье для издания The New York Post.

Реклама

Читайте также:

Справедливое окончание войны для Украины

Залужный назвал основные пункты, которые должны быть выполнены для справедливого окончания войны в Украине, среди них:

восстановление территориальной целостности государства,

наказание России за военные преступления,

гарантии, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

"Что-либо меньше будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира", — подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина и в дальнейшем будет продолжать борьбу на фронте и политической плоскости, чтобы обеспечить справедливость и безопасность. Посол подчеркнул, что наша сила не только в солдатах, но и в четкости нашей цели.

Как Россия использует переговоры

Кроме того, Валерий Залужный считает, что Россия превращает переговоры в ловушку, используя тактику истощения. Москва видит в этом не возможность диалога, а продолжение военной агрессии.

"Российские переговорщики, как и ее генералы, борются за то, чтобы истощить и запутать, однако Украина уже в течение 11 лет борется за выживание. Но даже сейчас некоторые на Западе призывают нас к переговорам с людьми, которые пришли нас убить", — подчеркнул дипломат.

По его словам, сейчас Запад не принимает во внимание то, что сейчас на кону не только судьба Украины, но и безопасности Европа и то, что любой "мир" с Москвой, который вознаграждает агрессию, является приглашением к дальнейшим войнам.

Напомним, ранее в МИД РФ сделали новое заявление относительно переговоров с Украиной. В Кремле отметили, что это возможно только в формате, который начат в Стамбуле в 2022 году.

В то же время в Британии уверены, что Трамп затянет РФ на переговоры. Это может произойти несмотря на то, что переговорный процесс продолжает заходить в тупик.