Україна
Залужний відповів, яким бачить справедливе закінчення війни

Залужний відповів, яким бачить справедливе закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 10:26
Оновлено: 10:41
Яке справедливе завершення війни в Україні — думка Залужного
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що наша країна не погодиться на капітуляцію, яка замаскована під мир. Справедливе закінчення війни для України — відновлення територіальної цілісності держави. 

Про це Валерій Залужний написав в статті для видання The New York Post

Читайте також:

Справедливе закінчення війни для України

Залужний назвав основні пункти, які мають бути виконані для справедливого закінчення війни в Україні, серед них: 

  • відновлення територіальної цілісності держави,
  • покарання Росії за воєнні злочини,
  • гарантії, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".

"Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу", — наголосив дипломат. 

За його словами, Україна й надалі продовжуватиме боротьбу на фронті та політичній площині, аби забезпечити справедливість та безпеку. Посол підкреслив, що наша сила не лише в солдатах, а й в чіткості нашої мети. 

Як Росія використовує переговори

Крім того, Валерій Залужний вважає, що Росія перетворює переговори на пастку, використовуючи тактику виснаження. Москва бачить в цьому не можливість діалогу, а продовження військової агресії. 

"Російські перемовники, як і її генерали, борються за те, щоб виснажити і заплутати, однак Україна уже протягом 11 років бореться за виживання. Але навіть зараз дехто на Заході закликає нас до переговорів з людьми, які прийшли нас убити", — наголосив дипломат. 

За його словами, нараз Захід не бере до уваги те, що зараз на кону не лише доля України, а й безпеки Європа і те, що будь-який "мир" з Москвою, який винагороджує агресію, є запрошенням до подальших війн. 

Нагадаємо, раніше у МЗС РФ зробили нову заяву щодо переговорів з Україною. У Кремлі наголосили, що це можливо лише у форматі, який започатковано у Стамбулі в 2022 році.

Водночас у Британії впевнені, що Трамп затягне РФ на переговори. Це може статись попри те, що переговорний процес продовжує заходити в глухий кут.

переговори Валерій Залужний перемир'я війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
