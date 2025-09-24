Курская область — цена наступления ВСУ слишком высока

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области имела слишком высокую цену. Такие изолированные тактические прорывы не приносят успеха на поле боя.

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей авторской статье в "Зеркале недели".

Мнение Залужного об операции ВСУ на Курщине

По мнению Залужного, Курское наступление показало, что изолированный прорыв на узком участке фронта не дает успеха. По его словам, защитники воспользовались преимуществами и остановили врага, однако цена таких действий была слишком высокой.

"Войска, которые оборонялись, сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение — также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", — написал посол.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на август 2025 года ВСУ остаются в Курской области. В то же время россияне стягивали туда десятки тысяч живой силы.

