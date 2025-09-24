Видео
Главная Армия Цена слишком высока — Залужный высказался о Курском наступлении

Цена слишком высока — Залужный высказался о Курском наступлении

Дата публикации 24 сентября 2025 21:31
Курская область — цена наступления ВСУ слишком высока
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области имела слишком высокую цену. Такие изолированные тактические прорывы не приносят успеха на поле боя.

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей авторской статье в "Зеркале недели".

Читайте также:

Мнение Залужного об операции ВСУ на Курщине

По мнению Залужного, Курское наступление показало, что изолированный прорыв на узком участке фронта не дает успеха. По его словам, защитники воспользовались преимуществами и остановили врага, однако цена таких действий была слишком высокой.

"Войска, которые оборонялись, сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение — также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", — написал посол.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на август 2025 года ВСУ остаются в Курской области. В то же время россияне стягивали туда десятки тысяч живой силы.

Также мы писали, что Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, которые воевали против Украины. Он назвал их "героями" и подчеркнул, что их действия "показали боевой дух армии".

Карина Приходько - Редактор
