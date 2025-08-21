Зеленский рассказал, остаются ли на Курщине украинские войска

Остаются ли ВСУ в Курской области — Зеленский сделал заявление
Президент Владимир Зеленский рассказал, остаются ли украинские защитники в Курской области России. По его словам, сейчас они находятся там.
Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами, передает "Укринформ" в четверг, 21 августа.
ВСУ в Курской области
"В Курской области держим наше присутствие", — заявил Зеленский.
По его словам, сейчас десятки тысяч живой силы российских оккупантов находятся на Курщине. Противник не перебрасывает их в Донецкую область и другие направления.
Напомним, начальник пресс-службы бригады "Сталевий Кордон" Иван Шевцов заявил, что оккупанты перебрасывают войска на Курское направление.
Ранее российский диктатор Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за участие в войне против Украины.
