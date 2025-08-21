Відео
Головна Армія Чи залишаються ЗСУ в Курській області — Зеленський зробив заяву

Чи залишаються ЗСУ в Курській області — Зеленський зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 15:00
Зеленський розповів, чи залишаються на Курщині українські війська
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський розповів, чи залишаються українські захисники в Курській області Росії. За його словами, наразі вони перебувають там.

Про це український лідер повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ" у четвер, 21 серпня.

ЗСУ в Курській області

"В Курській області тримаємо нашу присутність", — заявив Зеленський.

За його словами, наразі десятки тисяч живої сили російських окупантів перебувають на Курщині. Противник не перекидає їх в Донецьку область та інші напрямки.

Нагадаємо, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов заявив, що окупанти перекидають війська на Курський напрямок.

Раніше російський диктатор Володимир Путін подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за участь у війні проти України.
 

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна Донецька область Курська область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
