Головна Армія Ціна надто висока — Залужний висловився про Курський наступ

Ціна надто висока — Залужний висловився про Курський наступ

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 21:31
Курська область — ціна наступу ЗСУ надто висока
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Операція Збройних сил України у Курській області мала надто високу ціну. Такі ізольовані тактичні прориви не приносять успіху на полі бою.

Про це написав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй авторській статті у "Дзеркалі тижня"

Читайте також:

Думка Залужного про операцію ЗСУ на Курщині

На думку Залужного, Курський наступ показав, що ізольований прорив на вузькій ділянці фронту не дає успіху. За його словами, оборонці скористалися перевагами і зупинили ворога, однак ціна таких дій була надто високою. 

"Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування — також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою", — написав посол. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що станом на серпень 2025 року ЗСУ залишаються в Курській області. Водночас росіяни стягували туди десятки тисяч живої сили. 

Також ми писали, що Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали проти України. Він назвав їх "героями" та наголосив, що їхні дії "показали бойовий дух армії". 

Валерій Залужний війна в Україні фронт наступ Курська область
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
