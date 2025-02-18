Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагадав про День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. За його словами, минуло десять років.

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram у вівторок, 18 лютого.

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Залужний наголосив, що сьогодні Україна так само памʼятає та згадує події 2015 року.

"Три роки тому в цей день я говорив, що ворог стоїть біля наших кордонів. Він хоче нас залякати, влаштувати терор, він хоче забрати нашу Свободу. І я не помилився", — зазначив він.

За його словами, протягом цього часу українці багато пройшли — раділи успіхам та втрачали найдорожче, в горі підіймали голову і продовжували боротьбу.

"Як і тоді, так і зараз я говорю: ми не злякаємось і будемо боротися до кінця. Як і тоді, так і зараз я говорю: час обʼєднатися. Навколо памʼяті тих, хто поліг на цій війні. Навколо віри в нашу Свободу. І навколо віри в нашу Перемогу", — додав Залужний.

Що відомо про памʼятну дату

Після довгої оборони 18 лютого 2015 року українські військові покинули Дебальцеве. Бої за цей стратегічний плацдарм і операція з виведення військ стали одними з найважливіших та емоційно напружених етапів російсько-української війни, яскраво демонструючи героїзм українських захисників.

У боях брали участь тисячі військових та сотні одиниць техніки й артилерії з обох сторін. Протягом дев'яти місяців сили АТО утримували контроль.

Ця дата вважається завершенням боїв за Дебальцеве. Після відходу сили АТО зайняли нову оборонну лінію по річці Луганка.

Активні бойові дії тривали до 21 лютого.

Нагадаємо, українські військові завдають точних ударів по російських окупантах на Покровському напрямку, завдяки чому ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Також 16 лютого виповнилося рівно десять років з моменту створення оперативного командування "Північ" в Україні. З цієї нагоди до бійців звернувся Валерій Залужний.