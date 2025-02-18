Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный напомнил о Дне памяти обороны Дебальцевского плацдарма. По его словам, прошло десять лет.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram во вторник, 18 февраля.

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День памяти обороны Дебальцевского плацдарма

Залужный отметил, что сегодня Украина так же помнит и вспоминает события 2015 года.

"Три года назад в этот день я говорил, что враг стоит у наших границ. Он хочет нас запугать, устроить террор, он хочет забрать нашу Свободу. И я не ошибся", — отметил он.

По его словам, в течение этого времени украинцы много прошли — радовались успехам и теряли самое дорогое, в горе поднимали голову и продолжали борьбу.

"Как и тогда, так и сейчас я говорю: мы не испугаемся и будем бороться до конца. Как и тогда, так и сейчас я говорю: время объединиться. Вокруг памяти тех, кто погиб на этой войне. Вокруг веры в нашу Свободу. И вокруг веры в нашу Победу", — добавил Залужный.

Что известно о памятной дате

После долгой обороны 18 февраля 2015 года украинские военные покинули Дебальцево. Бои за этот стратегический плацдарм и операция по выводу войск стали одними из важнейших и эмоционально напряженных этапов российско-украинской войны, ярко демонстрируя героизм украинских защитников.

В боях участвовали тысячи военных и сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон. В течение девяти месяцев силы АТО удерживали контроль.

Эта дата считается завершением боев за Дебальцево. После отхода силы АТО заняли новую оборонительную линию по реке Луганка.

Активные боевые действия продолжались до 21 февраля.

Напомним, украинские военные наносят точные удары по российским оккупантам на Покровском направлении, благодаря чему враг несет значительные потери в живой силе и технике.

Также 16 февраля исполнилось ровно десять лет с момента создания оперативного командования "Север" в Украине. По этому случаю к бойцам обратился Валерий Залужный.