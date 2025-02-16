Річниця створення ОК Північ — Залужний привітав бійців

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Рівно десять років тому в Україні було створено оперативне командування "Північ". З нагоди річниці до бійців звернувся посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це він написав у Telegram у неділю, 16 лютого.

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Річниця створення оперативного командування "Північ"

"Десять років від дня створення оперативного командування "Північ", — зазначив Залужний.

ОК "Північ". Фото: t.me/Zaluzhnui

Він привітав побратимів та подякував за службу. За його словами, було за честь бути з ними.

"Разом переможемо", — додав ексголовнокомандувач ЗСУ.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого Залужний відвідав Львів, де провів ряд зустрічей. Під час візиту глава УГКЦ Блаженніший Святослав подарував ексголовкому свою книгу.

Також 5 лютого Залужний привітав колишнього начальника Генштабу Сергія Шапталу з Днем народження.