Річниця створення ОК Північ — Залужний привітав бійців

Залужний звернувся до бійців ОК "Північ" з нагоди важливої події
Рівно десять років тому в Україні було створено оперативне командування "Північ". З нагоди річниці до бійців звернувся посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Про це він написав у Telegram у неділю, 16 лютого.
Річниця створення оперативного командування "Північ"
"Десять років від дня створення оперативного командування "Північ", — зазначив Залужний.
Він привітав побратимів та подякував за службу. За його словами, було за честь бути з ними.
"Разом переможемо", — додав ексголовнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, 8 лютого Залужний відвідав Львів, де провів ряд зустрічей. Під час візиту глава УГКЦ Блаженніший Святослав подарував ексголовкому свою книгу.
Також 5 лютого Залужний привітав колишнього начальника Генштабу Сергія Шапталу з Днем народження.
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