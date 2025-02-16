Годовщина создания ОК Север — Залужный поздравил бойцов

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Ровно десять лет назад в Украине было создано оперативное командование "Север". По случаю годовщины к бойцам обратился посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом он написал в Telegram в воскресенье, 16 февраля.

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"Десять лет со дня создания оперативного командования "Север", — отметил Залужный.

ОК "Север". Фото: t.me/Zaluzhnui

Он поздравил собратьев и поблагодарил за службу. По его словам, было за честь быть с ними.

"Вместе победим", — добавил экс-главнокомандующий ВСУ.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля Залужный посетил Львов, где провел ряд встреч. Во время визита глава УГКЦ Блаженнейший Святослав подарил экс-главе свою книгу.

Также 5 февраля Залужный поздравил бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу с Днем рождения.