Годовщина создания ОК Север — Залужный поздравил бойцов

Залужный обратился к бойцам ОК "Север" по случаю важного события
Ровно десять лет назад в Украине было создано оперативное командование "Север". По случаю годовщины к бойцам обратился посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Об этом он написал в Telegram в воскресенье, 16 февраля.
Годовщина создания оперативного командования "Север"
"Десять лет со дня создания оперативного командования "Север", — отметил Залужный.
Он поздравил собратьев и поблагодарил за службу. По его словам, было за честь быть с ними.
"Вместе победим", — добавил экс-главнокомандующий ВСУ.
Напомним, 8 февраля Залужный посетил Львов, где провел ряд встреч. Во время визита глава УГКЦ Блаженнейший Святослав подарил экс-главе свою книгу.
Также 5 февраля Залужный поздравил бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу с Днем рождения.
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