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Залужный обратился к бойцам ОК "Север" по случаю важного события

16 февраля 2025 14:24
Аркадий Пастула - Редактор
Годовщина создания ОК Север — Залужный поздравил бойцов
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Аркадий Пастула - Редактор

Ровно десять лет назад в Украине было создано оперативное командование "Север". По случаю годовщины к бойцам обратился посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом он написал в Telegram в воскресенье, 16 февраля.

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"Десять лет со дня создания оперативного командования "Север", — отметил Залужный.

Річниця ОК Північ
ОК "Север". Фото: t.me/Zaluzhnui

Он поздравил собратьев и поблагодарил за службу. По его словам, было за честь быть с ними.

"Вместе победим", — добавил экс-главнокомандующий ВСУ.

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Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля Залужный посетил Львов, где провел ряд встреч. Во время визита глава УГКЦ Блаженнейший Святослав подарил экс-главе свою книгу.

Также 5 февраля Залужный поздравил бывшего начальника Генштаба Сергея Шапталу с Днем рождения.

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