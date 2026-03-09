Олександр Довгач — 9 березня загинув український пілот

Пілот Олександр Довгач. Фото: t.me/kpszsu

Під час виконання бойового завдання на Східному напрямку 9 березня загинув український пілот Олександр Довгач. Він був командир 39-ї бригади тактичної авіації.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Загибель Олександра Довгача

У Повітряних силах розповіли, що вдень, 9 березня, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач. Він був командиром 39-ї бригади тактичної авіації та мав звання Героя України.

"Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя... Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Олександр Довгач здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, технік та засоби зв'язку ворога. Також нодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Пілот брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Херсонщину та острів Зміїний.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким", — наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначимо, 8 грудня на Східному напрямку загинув український пілот Євгеній Іванов. Це трапилося під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.

А 11 вересня загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. Він виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку на літаку Су-27.